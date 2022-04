El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha apuntado directamente a la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y a «las gentes» de UPN por «no gustarles» que el independentismo vasco reivindique que su supuesta «capital histórica» sea Pamplona.

Otegi, que ha pasado varios años de su vida en la cárcel por su vinculación a ETA, ha colgado un vídeo en el que pide la asistencia «masiva» a la manifestación que se va a celebrar el próximo domingo 17 de abril con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca).

«Vamos a estar aquí reivindicando en una manifestación masiva las libertades que reivindica este monumento -en referencia al Monumento de los Fueros situado en el Paseo de Pablo Sarasate- la soberanía de Navarra, la soberanía de Euskal Herria entera», ha dicho Otegi.

Beltrán no ha pasado por alto el señalamiento del líder de Bildu y ha compartido en sus redes sociales el video en el que le advierte que no se va a callar.

«Si piensas que por señalarme en tu vídeo me vas a callar, no me conoces. El señalamiento es vieja costumbre de ETA. Siempre seguiré defendiendo que la capital de la Patria Vasca no es Pamplona», ha escrito la también diputada del PP en el Congreso.

.@ArnaldoOtegi, si piensas que por señalarme en tu vídeo me vas a callar, no me conoces.

El señalamiento es vieja costumbre de ETA.

Siempre seguiré defendiendo que la capital de la Patria Vasca no es Pamplona. pic.twitter.com/JZQOq2ar1I — Ana Beltrán (@abeltran_ana) April 15, 2022

Otegi señaló cuando convocó la marcha el pasado mes de febrero que el hecho de celebrar la manifestación en Pamplona era una «decisión natural» porque la ciudad es, en su opinión, «la vieja capital de la nación vascona».

Otegi salió de la cárcel definitivamente en marzo de 2016. A lo largo de su vida ha estado entre rejas en cinco ocasiones distintas desde que a una edad muy joven ingresara en la autodenominada ETA político-militar.

En el año 1984, en lugar de dejar las armas con la disolución de ETA político-militar, el líder de Bildu fue el cabecilla de un grupo de 20 terroristas que llamó a las puertas de ETA militar para seguir con la «lucha armada».

Los primeros seis años que estuvo en la cárcel fue condenado como culpable por el secuestro del director de la fábrica Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Después, cuando la Audiencia Nacional le condenó a 10 años como dirigente de la banda terrorista por haber creado, junto a Díaz Usabiaga, el brazo político de ETA.

El año pasado, Otegi hacía balance de su dilatada carrera, primero como miembro de la banda y después como activista de su brazo político. Su conclusión era rotunda: «Hicimos lo que teníamos que hacer».