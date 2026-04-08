En este pueblo del País Vasco está el único colegio del top 100 de Forbes: una cooperativa con Bachillerato internacional

Elegir colegio no es una decisión sencilla. Cada vez más familias se lo piensan dos veces antes de dar el paso, comparan opciones, preguntan, buscan referencias. etc…y en ese proceso, rankings como el de Forbes se han convertido en una especie de guía para orientarse con un nombre muy concreto que está llamando la atención: un colegio del País Vasco que es además el primero en impartir el bachillerato internacional en Euskera.

La revista Forbes ha vuelto a publicar en 2026 su lista de los 100 mejores colegios de España, una selección en la que se tienen en cuenta muchos factores, desde los resultados académicos hasta las instalaciones o el modelo educativo. Y hay un detalle que llama especialmente la atención este año: sólo hay un colegio del País Vasco dentro de ese listado. No está en una gran capital ni en una zona especialmente conocida a nivel nacional, sino que se encuentra en un municipio vizcaíno y funciona bajo un modelo poco habitual: una cooperativa educativa que lleva años apostando por un enfoque propio.

En este pueblo del País Vasco está el único colegio del top 100 de Forbes

El centro en cuestión es Lauaxeta Ikastola, situado en Amorebieta-Etxano (Vizcaya). Se trata de una ikastola concertada que funciona como cooperativa de familias y que, además, no tiene ánimo de lucro, algo que la propia revista Forbes destaca dentro de su selección.

Su inclusión en el ranking no es casual. La lista se elabora a partir de decenas de criterios que analizan distintos aspectos del centro, desde la atención al alumnado hasta los resultados académicos, el nivel de idiomas o las actividades que ofrece fuera del aula. En total, son 36 indicadores agrupados en varios bloques los que determinan qué colegios entran en ese listado. Y en este caso, Lauaxeta ha conseguido posicionarse como el único representante vasco dentro de ese top 100.

Un modelo educativo con identidad propia

Uno de los rasgos que definen a este centro es su carácter cooperativo. No responde al modelo clásico de colegio privado ni a la estructura habitual de muchos concertados, dado que en este caso las familias forman parte activa del proyecto. Además, se trata de una ikastola euskalduna y plurilingüe, donde el euskera tiene un peso importante, pero convive con otros idiomas dentro del día a día educativo. Ese equilibrio entre identidad local y proyección internacional es, precisamente, uno de los puntos que más se valoran en este tipo de rankings.

Pioneros en el Bachillerato Internacional en euskera

Si hay algo que realmente diferencia a este centro es su apuesta por el Bachillerato Internacional. Lauaxeta fue pionera en ofrecer este programa en euskera, algo que la convierte en un caso prácticamente único. De hecho, es el único centro del mundo que desarrolla programas del International Baccalaureate en esta lengua en etapas como Infantil, Primaria y Secundaria. Un proceso que no ha sido sencillo, ya que ha implicado adaptar contenidos, crear materiales propios y demostrar que el euskera puede integrarse en un sistema educativo global. Y además del Bachillerato Internacional, el centro también ofrece otras modalidades, como el Bachillerato nacional, el Dual Internacional o el European Business Baccalaureate Diploma.

Tecnología, deporte y experiencias reales

El proyecto educativo no se queda en los contenidos académicos. Una parte importante está en cómo se conecta el aprendizaje con la realidad. En este sentido, el centro apuesta por iniciativas como el aprendizaje-servicio, proyectos de voluntariado, competiciones de robótica o intercambios internacionales. También colabora con empresas y desarrolla actividades que buscan preparar al alumnado para entornos reales.

A nivel de instalaciones, el equipamiento es amplio con pista de frontón, piscinas, rocódromo, laboratorios de ciencias, talleres tecnológicos o espacios multisensoriales. Todo ello acompañado de servicios como orientación académica y psicopedagógica, comedor propio o programas de apoyo.

Cómo se elabora el ranking de Forbes

La presencia de este centro en la lista también tiene que ver con cómo se construye el ranking. Forbes no se limita a valorar un único aspecto, sino que analiza distintos bloques con pesos diferentes. El más importante, que supone el 30% de la puntuación, tiene en cuenta cuestiones como el número de alumnos por clase, la atención a la diversidad o el apoyo educativo.

Después entran en juego los resultados académicos, con un peso del 23%, seguidos por aspectos como los idiomas, la tecnología en el aula o las actividades extraescolares. También se valoran las instalaciones, los servicios, la orientación al alumnado o incluso factores como el precio, la demanda del centro o la presencia de antiguos alumnos destacados.

Un proyecto que va más allá de los resultados

Más allá del reconocimiento en el ranking, lo que define a este centro es su trayectoria. Por sus aulas han pasado perfiles muy distintos, desde representantes institucionales hasta deportistas o profesionales en ámbitos científicos y culturales. Pero quizá lo más relevante no sea eso, sino que lo que realmente explica su presencia en este tipo de listas es la combinación de elementos: un modelo cooperativo, una apuesta clara por los idiomas, la integración de programas internacionales y una forma de entender la educación que busca ir más allá de lo académico.