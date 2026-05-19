Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Si tienes que coger el coche hoy deseas saber dónde repostar, es importante que sepas ubicar cuáles son las gasolineras y estaciones de servicio con mejores precios, teniendo en cuenta que este puede variar de día a día a partir de factores que afectan de forma directa como la situación internacional con esa guerra de Irán que no cesa y que sigue marcando el precio el barril y afecta como sabemos a lo que nos cuesta a nosotros repostar. De este modo, y en el caso de Andalucía, este es el precio de la gasolina hoy martes 19 de mayo con las gasolineras más baratas para repostar a partir de los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y en ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada.
Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Sevilla:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,299 €/l
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km 2. 1,309 €/l
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,309 €/l
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,309 €/l
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,309 €/l
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,347 €/l
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,347 €/l
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,347 €/l
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,544 €/l
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,549 €/l
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,549 €/l
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,574 €/l
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,584 €/l
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,589 €/l
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 Sevilla-Almonte por Pilas km 7,75. 1,614 €/l
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. 1,619 €/l
Diésel
- Petroprix. Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,539 €/l
- Ballenoil. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,539 €/l
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,549 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,549 €/l
- Moeve Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l
- ASC Carburantes. Mairena del Aljarafe. Calle Artesanía, 11. 1,559 €/l
- A2D. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l
- Petrol&Go. Mairena del Aljarafe. Calle Exposición, 22. 1,559 €/l
- Productores del Campo S.C.A.. Alcalá del Río. Carretera A-8006 km 15. 1,560 €/l
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,562 €/l
Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolinera que Geoportal señala como las más baratas:
Gasolina 95
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,369 €/l
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. 1,389 €/l
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,395 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,569 €/l
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,574 €/l
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,579 €/l
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,589 €/l
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo 1, parcela 2 SUNC-TU 24. 1,599 €/l
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,599 €/l
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,569 €/l
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,575 €/l
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. 1,577 €/l
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. 1,577 €/l
Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
¿Quieres repostar en Málaga? Geoportal señala estas, como las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,409 €/l
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,422 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l
- Petromarkt. Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. 1,449 €/l
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. 1,449 €/l
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,569 €/l
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. 1,639 €/l
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92 km 132. 1,655 €/l
Diésel
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,549 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,559 €/l
- Autonet&Oil. Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,589 €/l
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,599 €/l
Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas que a continuación te mostramos son las mejores gasolineras para repostar si estás en Córdoba:
Gasolina 95
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,385 €/l
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,385 €/l
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). 1,385 €/l
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,389 €/l
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l
- Plenergy. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,409 €/l
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. 1,409 €/l
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,416 €/l
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,419 €/l
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. 1,479 €/l
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,619 €/l
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l
- Carrefour. Baena. Carretera A-305 km 60. 1,639 €/l
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. 1,659 €/l
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,479 €/l
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. 1,579 €/l
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,585 €/l
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,585 €/l
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,585 €/l
Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras donde es más barato repostar:
Gasolina 95
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,385 €/l
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,387 €/l
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,389 €/l
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,389 €/l
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. 1,389 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,495 €/l
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,499 €/l
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. 1,579 €/l
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,579 €/l
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. 1,589 €/l
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,529 €/l
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,529 €/l
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,529 €/l
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. 1,529 €/l
- Gaia. Zújar. Polígono acceso a carretera estación ferrocarril, s/n. 1,549 €/l
- BS Energy. Baza. Carretera Benamaurel, s/n. 1,559 €/l
- E.S. El Molino Atarfe Dos. Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,559 €/l
- Carba. Baza. Carretera Benamaurel km 4. 1,559 €/l
Dónde dar con las gasolineras que son más baratas
Acabamos de ver dónde es más barato repostar con listados muy completos, pero si deseas hacer cualquier otra consulta a lo largo del día o de la semana, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de Gasolineras, donde filtrar resultados por lista, pero también por mapa como este que ves de Sevilla: