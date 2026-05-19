Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes que coger el coche hoy deseas saber dónde repostar, es importante que sepas ubicar cuáles son las gasolineras y estaciones de servicio con mejores precios, teniendo en cuenta que este puede variar de día a día a partir de factores que afectan de forma directa como la situación internacional con esa guerra de Irán que no cesa y que sigue marcando el precio el barril y afecta como sabemos a lo que nos cuesta a nosotros repostar. De este modo, y en el caso de Andalucía, este es el precio de la gasolina hoy martes 19 de mayo con las gasolineras más baratas para repostar a partir de los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y en ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada.

Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Sevilla:

Gasolina 95

Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,299 €/l

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,299 €/l Family Energy . Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km 2. 1,309 €/l

. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A-376) km 2. 1,309 €/l Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,309 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,309 €/l Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,309 €/l

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,309 €/l Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l

. Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l

. Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,309 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,309 €/l Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,347 €/l

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,347 €/l Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,347 €/l

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,347 €/l E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,347 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,544 €/l

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,544 €/l Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,549 €/l

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,549 €/l Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,549 €/l

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,549 €/l Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,574 €/l

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,574 €/l Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,584 €/l

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,584 €/l Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,589 €/l

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,589 €/l Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l

. Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l Q8 . Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 Sevilla-Almonte por Pilas km 7,75. 1,614 €/l

. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 Sevilla-Almonte por Pilas km 7,75. 1,614 €/l BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. 1,619 €/l

Diésel

Petroprix . Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,539 €/l

. Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,539 €/l Ballenoil . San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,539 €/l

. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,539 €/l Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,549 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,549 €/l Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,549 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,549 €/l Moeve Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l

. La Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l ASC Carburantes . Mairena del Aljarafe. Calle Artesanía, 11. 1,559 €/l

. Mairena del Aljarafe. Calle Artesanía, 11. 1,559 €/l A2D . Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l

. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l Petrol&Go . Mairena del Aljarafe. Calle Exposición, 22. 1,559 €/l

. Mairena del Aljarafe. Calle Exposición, 22. 1,559 €/l Productores del Campo S.C.A. . Alcalá del Río. Carretera A-8006 km 15. 1,560 €/l

. Alcalá del Río. Carretera A-8006 km 15. 1,560 €/l Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,562 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolinera que Geoportal señala como las más baratas:

Gasolina 95

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,369 €/l

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,369 €/l Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. 1,389 €/l Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,395 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,569 €/l

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,569 €/l Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,574 €/l

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,574 €/l ASC Carburantes . Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,579 €/l

. Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,579 €/l Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l Shell . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,589 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,589 €/l Easyfuel . Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo 1, parcela 2 SUNC-TU 24. 1,599 €/l

. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo 1, parcela 2 SUNC-TU 24. 1,599 €/l Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,599 €/l

Diésel

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l Galp . Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l

. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l SCA Ntra. Sra. de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,569 €/l

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,569 €/l Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,575 €/l

. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,575 €/l Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. 1,577 €/l

. Campamento. Calle Real, 56. 1,577 €/l Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. 1,577 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

¿Quieres repostar en Málaga? Geoportal señala estas, como las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,409 €/l

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,409 €/l Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,422 €/l

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,422 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l Petromarkt . Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l

. Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. 1,449 €/l

. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. 1,449 €/l Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. 1,449 €/l

Gasolina 98

Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l M3 Petróleos . Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,569 €/l

. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,569 €/l ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l

. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l Coloso . Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l

. Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l

. Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l Galp . Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. 1,639 €/l

. Fuengirola. Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. 1,639 €/l La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l

. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l Galp . Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l

. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92 km 132. 1,655 €/l

Diésel

S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,549 €/l

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,549 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,559 €/l

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. 1,559 €/l Autonet&Oil . Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l

. Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,589 €/l

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,589 €/l Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,599 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas que a continuación te mostramos son las mejores gasolineras para repostar si estás en Córdoba:

Gasolina 95

Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,385 €/l

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,385 €/l Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,385 €/l

. Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,385 €/l Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). 1,385 €/l

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). 1,385 €/l Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,389 €/l

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,389 €/l Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l Plenergy . Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,409 €/l

. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,409 €/l Fueling . Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. 1,409 €/l

. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. 1,409 €/l Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,416 €/l

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,416 €/l Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,419 €/l

Gasolina 98

Fueling . Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. 1,479 €/l

. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. 1,479 €/l Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l El Carmen . Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l

. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,619 €/l

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,619 €/l E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l

. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l Carrefour . Baena. Carretera A-305 km 60. 1,639 €/l

. Baena. Carretera A-305 km 60. 1,639 €/l Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l

. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. 1,659 €/l

Diésel

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,479 €/l

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,479 €/l Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l La Salud . Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l

. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. 1,579 €/l

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. 1,579 €/l Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,585 €/l

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,585 €/l Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,585 €/l

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,585 €/l Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,585 €/l

Precio de la gasolina hoy 19 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras donde es más barato repostar:

Gasolina 95

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,385 €/l

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,385 €/l Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l

. Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,387 €/l

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,387 €/l Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,389 €/l

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,389 €/l Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. 1,389 €/l

. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,389 €/l Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,495 €/l

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,495 €/l Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,499 €/l

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. 1,499 €/l AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l

. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l

. Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. 1,579 €/l

. Armilla. Camino Bajo, 35. 1,579 €/l Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). 1,579 €/l

. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). 1,579 €/l ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). 1,579 €/l

. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). 1,579 €/l ASC Carburantes . Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,579 €/l

. Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,579 €/l A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. 1,589 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,529 €/l

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,529 €/l Sur-Oil . Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,529 €/l

. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,529 €/l Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. 1,529 €/l

. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,529 €/l Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. 1,529 €/l

. Albolote. Calle Baza, 328. 1,529 €/l Gaia . Zújar. Polígono acceso a carretera estación ferrocarril, s/n. 1,549 €/l

. Zújar. Polígono acceso a carretera estación ferrocarril, s/n. 1,549 €/l BS Energy . Baza. Carretera Benamaurel, s/n. 1,559 €/l

. Baza. Carretera Benamaurel, s/n. 1,559 €/l E.S. El Molino Atarfe Dos . Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,559 €/l

. Atarfe. Calle Ronda Lindarajas, s/n. 1,559 €/l Carba. Baza. Carretera Benamaurel km 4. 1,559 €/l

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