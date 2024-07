Vicente Gil: «Sánchez apunta a Carvajal y ‘El País’ dispara. Es lo que tiene mezclarse con Bildu»

De tanto juntarse Pedro Sánchez con los de Bildu se le empiezan a pegar algunas cosas. Por ejemplo, lo de Carvajal. Con las diferencias evidentes entre Batasuna y ETA, Sánchez y Moncloa han apuntado contra Carvajal y El País ha disparado hoy como adelantamos en OKDIARIO.

A Sánchez no le gustó nada el saludo de Carvajal y del resto de jugadores de la selección. Sánchez prefiere el estilo norcoreano de los niños de los funcionarios de La Moncloa, aplaudiéndole mientras TVE le enfoca.

Desde la recepción del lunes en La Moncloa, los medios oficiales (TVE, la Ser, el diario de Escolar, el de Angélica Rubio, etc.) se dedicaron a señalar a Carvajal y, cómo no, El País inició una investigación de los negocios particulares del jugador que ha llevado a la portada de su diario económico Cinco Días. Es la no-noticia porque no han encontrado nada. Seguirán buscando. Lo dicho, como Bildu con ETA, pero intentando matar civilmente: Sánchez apunta y El País dispara.

Para esto quiere Sánchez a sus periodistas de cámara. Nada nuevo. El comportamiento de Sánchez y sus medios afines se asemeja al del PSOE histórico de siempre, salvo los pocos años de Felipe y Guerra. Hay que reconocer que el PSOE ha avanzado. Carvajal, en la República, habría aparecido, probablemente, en la tapia de La Almudena, como tantos. Al PSOE le ha costado casi 100 años dejar de asesinar literalmente para matar sólo civilmente. En esto de matar civilmente, el PSOE y los sindicatos son unos cracks.

El comportamiento de los medios del sanchismo es propio de la Cosa Nostra. O de Corea del Norte, donde pueden fusilar a alguien si no se muestra suficientemente efusivo y feliz aplaudiendo a Kim Jong-Un.

Estamos ya en el punto tiránico en el que el sanchismo mide el nivel de efusividad con el que saludas o dejas de saludar al dictadorzuelo bananero que tenemos en La Moncloa. A este punto hemos llegado.

Luego están los periodistas que se prestan a seguir el juego al poder y a ponerse a investigar a Carvajal y a Joselu como si fueran delincuentes. O al novio de Ayuso. Cualquier día le puede tocar a usted. Es lo que tienen las dictaduras. Lo siguiente será, por supuesto, mandar a todos los jugadores de la selección una buena inspección de Hacienda por no mostrar el entusiasmo adecuado al amado líder.

¿Somos conscientes del peligroso nivel dictatorial al que ha llegado Sánchez? El presidente del Gobierno es un enfermo. Y con el poder que tiene, un enfermo peligroso.

Mientras tanto, sus socios batasunos amenazan a los jugadores vascos de la selección española o a nuestro compañero Cake Minuesa por irse a Elorrio y comprobar la miseria y la podredumbre moral de una sociedad enferma como la vasca. Ante las pintadas contra Oyarzabal o Merino, Cake ha encontrado lo de siempre: miedo y silencio resignado o, directamente, apoyo expreso a las amenazas.

Esta es la realidad del País Vasco en la que Sánchez sustenta su gobierno. La paz de Zapatero era esto. Dejar que ellos impongan su terror mafioso en los pueblos y barrios vascos mientras la mayoría de los ciudadanos lo comparte o calla y traga. La vasca es una sociedad enferma de cobardes.

Esta es la Cosa Nostra que nos gobierna con el apoyo de sus medios y periodistas serviles. Busquen en El País o en el diario de Escolar las noticias sobre Begoña Gómez a ver si las encuentran y en qué parte del periódico las encuentran. Comparen sus informaciones con lo que cuenta la inmensa mayoría de medios nacionales por ejemplo hoy sobre la mujer de Sánchez y la Complutense.

Estos compañeros de El País y compañía deberían saber que en Venezuela los periodistas y medios que colaboraron con Chávez para establecer su dictadura, por supuesto, con el tiempo, fueron también purgados. Muchos están en el exilio merecidamente por cobardes. Que no lo olviden, por más que Sánchez quiera ahora comprarles -de nuevo- con otros 100 millones de euros. A un dictador, ni agua.

Como en toda dictadura, la de Sánchez está pringada de ladrones, nepotismo y familiares corruptos. Este viernes Begoña Gómez declara otra vez ante el juzgado. La Complutense la ha dejado a los pies de los caballos. La acusa de apropiación indebida. OKDIARIO y otros medios estamos publicando las facturas que la mujer de Sánchez pasó por el morro a la universidad pública. Decenas de miles de euros que, aparentemente, ella misma se autoaprobaba para cargarlos en el presupuesto de la universidad. Además, la Complutense está investigando tres pagos por otros 100.000 euros para la cátedra de la mujer de Sánchez. La mujer de Sánchez llegó a pasar como gastos de representación, copiosas comidas en restaurantes con menú degustación.

¿Entienden ustedes por qué el PSOE, Podemos, Sumar y los sindicatos comegambas de izquierda andan siempre con el rollo de «la defensa de lo público»? Para vivir y comer gratis a costa de usted, sus impuestos y su trabajo.

Como en el caso de los ERE que, según Pumpido y Sánchez, no existió. Manuel Chaves, crecidito, se ha permitido este jueves insultar a los jueces honrados que le condenaron. Chaves ha anunciado que volverá a militar en el PSOE. Lógico. Es el partido que más ladrones condenados acumula.

Ahora Chaves ya puede pasar otra vez el veranito en Cádiz con el ex ministro Juan Carlos Campo, magistrado del Constitucional que le ha librado de la condena. Es todo vomitivo, pero en España no pasa nada.

¿Imaginan cómo quemaría la izquierda la calle si esto lo hicieran PP o Vox? Desconozco en términos legales cómo calificar lo de Pumpido, pero en términos del sentido común popular, esto del Tribunal Prostitucional (como ya se le conocía en los años 80 y 90 con Felipe González) es pura prevaricación.

Por supuesto, la señora, la presidenta, Begoña Gómez, entrará este viernes a los juzgados, otra vez, por el garaje, mientras un poco más allá el resto de ciudadanos estarán haciendo cola en la puerta y pasando el control de seguridad. Esta es la casta que nos gobierna.

Y, mientras, la vida misteriosa del hermano de Sánchez, enriquecido por arte de magia. 1,7 millones de euros durante la pandemia en apenas unos meses.

La UCO ha entrado, de nuevo, en la Diputación de Badajoz para registrar el mail de David Sánchez. Han detectado que cargos del PSOE borraron correos del hermano del presidente del Gobierno. Son unos mafiosos. Les va a caer una buena. Son tan catetos que creen que esos mensajes no son recuperables y que la Guardia Civil no descubrirá quién los borró. Si supieran todo lo que tienen ya de ellos, no saldrían del cuarto de baño.

La vida del señorito Sánchez, David, es un misterio. Ahora sabemos que pidió cinco meses de baja de paternidad y lactancia en 2022. Y yo me pregunto: ¿Para qué la quería si no fue nunca a trabajar ni nadie le conocía? Pues para lo mismo que su cuñada Begoña en la Complutense: para chupar del bote de lo público a costa de currantes, ciudadanos honrados, impuestos asfixiantes y autónomos ahogados para que esta gentuza viva del cuento.

Cargos socialistas borrando mensajes y posibles pruebas judiciales, el hermano del presidente del Gobierno tributando en Portugal, su mujer pringada hasta arriba en la Complutense y ya veremos dónde más… pero a los lacayos de El País sólo les interesan Carvajal y Joselu.