No sé si saben ustedes quien es Jordi Sabate Pons. De no tener conocimiento de este ser tan entrañable y valiente harían bien en ponerse al tanto de sus hazañas. Jordi es un joven catalán de 38 años al que hace algo más de siete años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica más conocida como la ELA. Se trata de una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que cada vez afecta a más personas en nuestro país, se estima que unas 900 al año.

Desde el mismo día que fue diagnosticado de la fatal enfermedad, el bueno de Jordi se puso a trabajar a pesar de sus múltiples carencias físicas para dar visibilidad a la enfermedad y lograr el máximo apoyo social y económico en favor de la investigación, tal y como han hecho otros enfermos conocidos o anónimos, por ejemplo: el periodista ya fallecido Carlos Matallanas, o el ex futbolista y técnico Juan Carlos Unzué.

Un trabajo totalmente loable y digno de admiración para cualquier persona sensata, un auténtico referente y héroe para los que como yo también sufrimos una enfermedad grave como es el cáncer o cualquier otra de difícil o imposible curación hoy en día.

Pero como nuestra sociedad, esto no es Disneyland y estamos rodeados de desaprensivos. Resulta, aunque parezca mentira, que Jordi Sabate también tiene sus detractores. Un chico que solamente puede mover los ojos y que centra todos sus esfuerzos diarios en favor de la solidaridad para con los demás es muchas veces vapuleado e insultado en Twitter por parte de esa escoria cobarde y anónima que todos tenemos ya más que fichados. Sin embargo, no crean ustedes que solamente se le veta a Jordi por parte de estos chiflados del tres al cuarto; sin ir más lejos hace pocos días fue vetado por el Parlament de Catalunya, los independentistas y la izquierda vetó su presencia en la comisión de la escuela inclusiva después de que el diputado de Vox Manuel Acosta lo propusiera para formar parte de dicha comisión.

Jordi, además, tiene un canal de YouTube que le sirve para recaudar fondos en favor de la investigación y en el que entrevista a todo tipo de personajes de cualquier pelaje, sin hacer distinciones de ningún tipo: actores, músicos, influencers, escritores, deportistas, políticos, etc. Yo mismo tuve la gran suerte de ser entrevistado cuando publiqué mi segunda novela Grial Montserrat.

El caso es que Jordi ha sido vetado para sus entrevistas solidarias descaradamente por la izquierda y solamente acceden a ser entrevistados en su canal políticos del centro derecha, incluso Inés Arrimadas lo visitó en su hogar y le regaló una camiseta del RCD Espanyol (su otra gran pasión) también Ignacio Garriga de Vox hizo lo propio. Y, no crean ustedes que solamente los políticos de izquierdas se han negado a participar de su programa, también gente de la farándula le ha dado de lado, algunos muy mal llamados progres, cuando en realidad son unos retrógrados de marca mayor.

Seguramente se preguntarán que clase de pecado mortal a cometido este chico que habla a través de sus ojos y es dependiente al 100% para que un sector de la política y la sociedad española lo deteste de tal manera, con esa falta de empatía tan nauseabunda y aborrecible. Pues tal vez el de denunciar públicamente que Pedro Sánchez le engañó vilmente cuando en febrero del 2020 lo mencionó en una de sus soflamas propagandísticas en Twitter asegurando que entendía su preocupación y la de todos los enfermos de ELA, añadiendo que se comprometía a trabajar para mejorar la vida de los enfermos.

A febrero de 2022 Sánchez, como de costumbre, no solamente no ha cumplido su palabra, sino que además el partido socialista no ha votado a favor de otras propuestas parlamentarias que han presentado algunos grupos en este tiempo en beneficio de los enfermos de ELA y la investigación de la enfermedad. Sabemos que algunos tienen un afán terrible con eso de vetar todo lo que no les gusta, no obstante, con el gladiador Jordi se han cruzado todas las líneas rojas que separan la humanidad de la inmundicia. Aunque todavía no sepan con quien se han metido. Con la afilada arma de sus ojos y su gallardía vale muchísimo más como persona que cualquiera de ellos como de aquí (desde donde lean este artículo) a Lima.