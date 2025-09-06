Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025

SUBEN: Los Reyes Felipe y Letizia

Han demostrado a los españoles, desplazándose a las zonas afectadas por los incendios, que están donde hay que estar, mientras Sánchez, de vacaciones de lujo en La Mareta y en Andorra, para no arriesgarse a que le suceda como en la DANA de Valencia donde tuvo que salir escoltado, mientras que los Reyes soportaban insultos y lanzamientos de pellas de barro. Hoy, Sánchez, a diferencia de Felipe, se mantuvo a una prudente distancia de 200 metros, sin mezclarse, el muy cobarde, con los afectados. En cambio, el Jefe del Estado no sólo se acercó a ellos para escuchar sus tragedias, sino que los abrazó intentando consolarlos. Acepten este reconocimiento de quien, por lo general, no es muy dado a los elogios.

SUBE: Alfonso Ussía

Periodista y escritor que ha recibido la Medalla de Cultura de la Comunidad de Madrid, por la magnitud de su carrera en los últimos cincuenta años. Le hizo la entrega la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien se trasladó expresamente para ello a la casa del escritor en Comillas, Cantabria, acompañada por el consejero de Cultura, Mariano de Paco. Junto a Alfonso, en esta ceremonia, se hallaba su esposa, Pilar Hornedo, y rodeado de toda su familia. ¡Felicidades, compañero!

SUBE: Arturo Pérez-Reverte

Novelista, reportero de guerra y articulista, quien, coincidiendo con el 30 aniversario de la aparición del primer Alatriste y 14 años después del último publicado, el gran novelista y miembro de la Real Academia Española desde 2003, recupera, a sus 73 años (Cartagena 1951), a su popular personaje en una nueva entrega, la octava, Misión en París (Alfaguara), con la que intenta -¡vive Dios que lo conseguirá!- devolver a sus fieles lectores a esa épica «sin pretender marcar ninguna línea ideológica». «Quiero que el lector me acompañe, que se disfrace conmigo, que juegue conmigo. Si lo consigo es que he hecho un buen trabajo». De esta forma, el capitán Alatriste será mucho más que un personaje de ficción.

BAJA: Pedro Sánchez

Todavía, y por desgracia, presidente del Gobierno de España, quien mientras el país ardía y tras visitar algunos de los focos del siniestro, acompañados siempre por las autoridades aunque manteniendo, como digo más arriba en todo momento una distancia de 200 metros de seguridad con los afectados, él disfrutaba primero, de ese bello palacete de La Mareta y después de unas costosas vacaciones en Andorra en el más lujoso y exclusivo hotel de la ciudad, el Hermitage de 135 suites a 2,000 euros la noche, con carta de almohadas y sabanas de hilo egipcio. Él y su familia estaban protegidos, de noche y de día, por 20 escoltas.