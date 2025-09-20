Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 13 al 19 de septiembre de 2025

SUBE: Mario Niebla del Toro

El director de la revista Escaparate, referente social y responsable de los famosos premios que llevan ese nombre, ha celebrado, este jueves jueves 18, su XIX edición en la capital andaluza, con una cena de gala en los históricos jardines de Cristina junto al Palacio de San Telmo. La gala reunió a 700 invitados, siendo proclamada madrina de honor este año Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid siendo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien le entregara esta distinción. El padrino, Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria, que a su vez recibió el Premio de Honor de la Cultura. Y entre los famosos galardonados, la actriz y modelo internacional Marisa Berenson, Joaquín Cortes, los toreros El Juli y Cayetano Rivera Ordóñez, el cantaor José Mercé, Arantxa Sánchez Vicario, Caritina Goyanes, Francisco de Paula Borbón, etc. Con su habitual poder de convocatoria, Mario reunió a famosos e importantes personajes de la cultura, la moda, economía, sociedad y política, que demostraron que Sevilla es un auténtico escaparate abierto al mundo. La edición fue presentada, como siempre, por Micho Primo de Rivera.

SUBE: María Pérez

Mi paisana, nacida en Granada hace 29 años, de 1,56 de estatura y 48 kilos de peso, que se ha convertido en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en Tokio, con un tiempo de 2 horas y 39 minutos, sumando su tercer oro y revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría). En Japón, ha dominado la carrera en solitario desde el kilómetro 21. «Ha sido la vez que más he llorado antes y después de la prueba». La atleta española tuvo que hacer frente a una elevada humedad y lluvia durante la misma.

SUBE: Juan Carlos Peinado

Magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que adquirió relevancia pública en el año 2024 al iniciar una instrucción judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado vuelve a ser noticia al reclamar todos los correos de Begoña desde 2018, para aclarar su participación en actividades privadas relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense. Esto podría haber supuesto un uso fraudulento de fondos públicos. La adopción de la medida ha de ir acompañada de una gran cautela para que su derecho a la intimidad no se vea afectado.

BAJA: Isabel Pantoja

Nadie lo diría y mucho menos creer que Isabel Pantoja, la famosísima cantante española dueña de una voz extraordinaria, única, inigualable, considerada como una de las mejores tonadilleras y que este lunes cumple 65 años, está totalmente arruinada. Lo creo porque lo cuenta Antonio Rossi en un reportaje de José de Santiago, «Isabel y su hermano Agustín están en la ruina». Le han bloqueado las cuentas y embargados los 200.000 euros que tenían… Actualmente, ninguno de los dos puede cobrar nada porque todo se lo queda Hacienda… Tanto Isabel como su hermano están desmantelando Cantora… Sus bienes inmuebles forman parte del aval y no cubren las deudas contraídas. Aunque mi querida compañera Beatriz Cortázar dice que «cuesta creer que tenga todos sus bienes embargados… En este tema hay muchas cosas que no cuadran».