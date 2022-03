La atenta lectura del anuncio de Marruecos de que el Gobierno de España acepta su plan de autonomía sobre el Sáhara permite subrayar una omisión de vital importancia para los intereses nacionales: el comunicado marroquí no hace ninguna alusión al respeto a la integridad territorial de España, incluida su soberanía sobre Ceuta y Melilla, y tampoco al control de la inmigración, asuntos a los que sí se refiere el posterior comunicado del Gobierno español, pero de manera vaga. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habla de una «nueva hoja de rota» en las relaciones con Rabat que se concretarán en la próxima visita a Marruecos del jefe de la diplomacia española y del posterior viaje que llevará a cabo a la nación alauí el presidente del Gobierno. Albares dice que esa nueva relación tiene que redundar en el respeto a la integridad territorial de ambas naciones, pero lo cierto es que en su rueda de prensa no citó a Ceuta y Melilla limitándose a remarcar que la nueva etapa será positiva para los dos partes.

La españolidad de Ceuta y Melilla es un asunto capital ante el que el Gobierno no puede andarse con banalidades ni generalidades, porque cualquier alianza estratégica con Marruecos no puede ser a costa de la integridad de las dos plazas españolas. El comunicado marroquí, que de manera insólita se adelantó al Gobierno español, pasa por alto un asunto vital para los intereses nacionales. Ceuta y Melilla no pueden quedar al margen del acuerdo y el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que aclarar sin dilaciones ni formalismos retóricos si lo pactado con Marruecos contiene el firme compromiso de Rabat de respetar la integridad territorial de España. Porque si no fuera así, el Gobierno español habría cedido de manera ignominiosa y otorgado a Marruecos una ventaja de imprevisibles consecuencias. Falta mucha información y ante un giro como este en la política exterior de España da la sensación de que Pedro Sánchez ha vuelto a improvisar sobre la marcha. Y con Ceuta y Melilla, de improvisaciones, nada.