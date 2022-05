Un Rayo sin truenos

El Mallorca perdió una vida ante el Granada, pero le quedan dos más. Esta tarde la segunda con motivo de la visita de un Rayo Vallecano que tendrá que buscar motivaciones para igualar la fuerza del motor de la necesidad que impulsará a los locales y tendrá que hacerlo con el hándicap de seis bajas, tres de ellas muy importantes, y su propia tarjeta de visitante con once derrotas en dieciocho partidos y una sequía de goles solamente superada por sus vecinos del Getafe.

Trejo y Comesaña acaparan casi toda la creatividad franjirroja en medio campo. No estarán. Tampoco Isi, duro de roer en banda derecha, ni Unai López, Merquelanz y Saveljich. Andoni Iraola, un buen entrenador que no pasó el casting de Son Moix, precisará algún curso de encaje de bolillos para recomponer los pilares del que podría aspirar a cerrar la temporada como el equipo revelación de Primera. Con la duda de Dimitrievsky o Luca Zidane bajo palos, lo normal es que Balliu, el conocido Mario Suárez, Catena y Fran García formen una línea de cuatro por delante. Tal vez Pathé Ciss y Oscar Valentín como doble pivote, Alvaro García, Bebe, Pozo, Sergi Guardiola o Nteka. No cuenta con muchos más recursos y Falcao no parece estar ya para muchos trotes.

La propuesta de Javier Aguirre pasa por definir cuarteto o quinteto en la zaga. Muriqi arriba, seguro, con compañía o sin ella. Baba más creativo que Battaglia. Kubo en un lado. El resto de cartas se baraja entre Salva Sevilla, Dani Rodríguez y Antonio Sánchez. Reina de portero, claro, pendiente de una quinta tarjeta igual que seis de sus compañeros, pero no es momento de pensar en Pamplona antes de salvar el obstáculo franjirrojo.

Munuera Montero, 39 años, sexta temporada en la categoría, de Jaén, ya ha tropezado cuatro veces con los de Vallecas con dos victorias y dos derrotas. Debuta con el Mallorca en el presente ejercicio. Es el único equipo, andaluces aparte, al que todavía no había pitado. Uno de los diez internacionales del Comité. Parco en tarjetas, pero ojo que ha mostrado cuatro rojas durante el curso.