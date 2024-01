¿Por qué esconden las colas del hambre?

Este muchacho convertido en ministro, creo que responde por el nombre de Pablo Bustinduy, ex becario de la Fundación la Caixa (luego se revolverá contra los bancos), se ha inventado un sistema para evitar el desdoro nacional y la vergüenza política que suponen las llamadas colas del hambre. Para más inri, las denomina tarjetas monedero (nunca hay que mentar la soga en la casa del ahorcado) que reviven en cualquier memoria informada ese sistema caribeño/cubano que es la vergüenza de la humanidad.

Ha sido una de las primeras medidas, anunciadas urbi et orbi en la televisión del régimen, en un intento por demostrar que ese ministerio sirve para algo más que colocar a los amiguetes y plenipotenciarios de Sumar. Pero como ignorantes y sectarios son, pero no tontos del todo, Bustinduy, al parecer el nuevo niño bonito de la lideresa ferrolana ex aequo con el tal Urtasun, utiliza el dinero público para evitar el oprobio que supone que después de seis años de «gobierno progresista» las colas del hambre en España son más largas y extensas que nunca. Podrán camuflarlas, pero haberlas haylas.

Mientras el Gobierno presume de dirigir el país campeón de la recuperación económica y la creación de empleo, esas colas, que se empiezan a formar en las calles y pueblos de España a las cinco de la madrugada, demuestran que deberían presumir menos y trabajar más por los pobres, no por los mantenimientos de las amplias mamandurrias de los enchufados del sanchismo.

Van de progresistas y el único talento demostrado para combatir la desigualdad y la pobreza es el maquillaje, ahora con un potingue mucho más potente: las tarjetas monedero.

No inventen lo que ya está inventado y, lejos de copiar los modelos del hambre en los países donde mandan sus amigos (unos, lerdos, otros sencillamente genocidas), dejen de meterse con los que crean riqueza y empleo. No estorben y dejen que las potencialidades de un país más que harto se pongan en pie. ¡Mira que son viejunos y caverna! Se resisten a aprender de la historia.