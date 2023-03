Que la trama del Tito Berni se movía a sus anchas como Pedro por su casa en Canarias lo demuestra el hecho de que fueron capaces de que el empresario Ángel Ramón Tejera de León impermeabilizara tres veces el mismo acuartelamiento de La Orotava (Tenerife) en cinco años. Para ello contaban con el favor del ex general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único miembro de la trama en prisión. Lo lógico sería pensar que la segunda y tercera impermeabilización corrieran a cargo del empresario, una vez comprobado que la primera obra no dio resultados. Pues no: pese a que la empresa de Tejera de León ofrece una garantía de 10 años por sus trabajos, las fachadas del acuartelamiento de la Guardia Civil en La Orotava pasaron por taller hasta en tres ocasiones: en junio de 2016, febrero de 2017 y por último en marzo de 2021. Por las tres obras, todas por contrato menor y adjudicadas a la misma empresa, el empresario al que favorecía la trama Mediador y que también está inmerso en el caso Cuarteles percibió 116.906 euros.

Dado que no cabe ampararse en que los niveles de lluvia en La Orotava – donde las precipitaciones brillan por su ausencia- justificaban impermeabilizar de forma tan seguida las fachadas del cuartel, cabe deducir que la trama del Tito Berni tenía vía libre para hacer y deshacer a su antojo en las instalaciones de la Benemérita. En el primero de los contratos, el empresario factura a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife -en la que ya estaba al frente el coronel de la Guardia Civil José María Tienda Serrano, ahora destituido- 49.920,20 euros (más IVA). Un contrato menor que se queda a apenas 80 euros de superar el límite que marca este tipo de obra pública. Apenas ocho meses después, se repara la fachada derecha y se pagan 37.367 euros (más IVA). Cuando la trama del caso Mediador estaba en su máximo apogeo de actividad con Fuentes Curbelo en el Congreso y el general Espinosa como jefe del proyecto de la Guardia Civil GAR-SI Sahel, otra vez vuelve a impermeabilizarse la cubierta y exterior del acuartelamiento por un importe que asciende a 9.330 euros (más IVA).

Pese a que el cuartel recibió mejoras en su fachada y fue repintado, a día de hoy todavía presenta desconchones por la humedad. O sea, que la impermeabilización del empresario captado por la trama fue -nunca mejor dicho- pura fachada. O sea, un trinque en toda regla.