Primer engaño en el Constitucional

A los chicos de Feijóo se les ha puesto cara de corderitos degollados al conocer que la primera medida de la facción socialista/podemita en el Tribunal Constitucional ha sido liquidar la regla no escrita, pero aceptada desde antaño, respecto a que la Vicepresidencia de dicho órgano de garantías esté bajo la égida de una persona con sensibilidad distinta (se podría decir militancia, dadas las circunstancias) a la Presidencia.

Sin despeinarse, la nueva mayoría (siete a cuatro) ha hecho saltar por los aires aquel viejo consenso. Ello da idea de lo que a partir de ahora se puede esperar, esto es, unas sentencias acordes con los postulados que se marquen desde el poder ejecutivo. El resto son gaitas gallegas.

Los masajeadores monclovitas profesionales han venido a subrayar la declaración de intenciones del conde de la Moncloa tras su afirmación de que la secesión y la independencia no tiene cabida en la Constitución. ¡Vaya noticia! Lo sabe hasta un párvulo de Cedeira. No es esa la cuestión. El asunto no es otro que si a partir de ahora el TC cumplirá con su labor más primigenia, que no es otra que velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos, en determinados casos en clara oposición a los intereses del Gobierno.

Lo realmente interesante en este estado de cosas será comprobar si en la práctica, la nueva mayoría de magistrados de izquierdas son respetuosos con la Carta Magna o harán siempre una lectura favorable a los intereses de las fuerzas políticas que les han cooptado. Porque sobre Cándido Conde-Pumpido las sospechas son algo más que sospechas y sobre la nueva vicepresidenta, más desconocida, empiezan a aparecer en los medios hechos sobre sus relaciones no precisamente ciegas y sordas con el PSOE.

Con estos antecedentes y explicitadas las realidades, Sánchez y Bolaños siguen dando la barrila con la renovación del CGPJ sin modificar un ápice una cuestión esencial exigida desde la Unión Europea y por el mero sentido común: que los jueces elijan a los jueces.