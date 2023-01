A Pablo Iglesias le patina la Neurona

Según la última providencia dictada por el instructor, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Pablo Iglesias aparece junto a Juan Carlos Monedero como investigado en el caso Neurona, si bien el que fuera secretario general de Podemos todavía no ha sido citado en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 42 de Plaza de Castilla. La razón para que su nombre figure ahora en la causa es que antes gozaba de inmunidad parlamentaria. Por cierto, inmunidad que cuando Podemos emergió en el panorama político nacional consideraba un privilegio que había que derogar, pero que nada más pisar moqueta les sirvió a sus dirigentes para zafarse de más de una causa judicial.

El juez Juan José Escalonilla investiga unos presuntos hechos delictivos en los que podría haber participado Iglesias, relativos al desvío de 363.000 euros de los fondos electorales que Podemos pagó a la consultora mexicana Neurona Consulting. Los investigadores han podido constatar que Podemos contrató inicialmente a una empresa llamada Neurona Comunidad SL, creada un mes antes -qué casualidad- de las elecciones generales en el municipio sevillano de Carmona, para la cobertura electoral durante los comicios del 28-A en 2019. Esta sociedad instrumental es, supuestamente, una filial de la consultora chavista Neurona Consulting. La empresa prestó, presuntamente, los servicios fue la consultora mexicana, pero el dinero fue transferido a otra compañía distinta: Creative Advice Interactive Group SA, constituida en agosto de 2015, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en una barriada de México.

Una buena parte del material entregado al juez por parte de Podemos -una serie de trabajos audiovisuales que supuestamente había realizado la mexicana Neurona Consulting para la formación morada durante los comicios- no guardaba relación alguna con las elecciones, pues fueron creados siete años antes de la campaña electoral. Además, en buena parte de los vídeos, documentos e imágenes aparecen como autores personas que no habían trabajado en la consultora chavista. Hasta ahora, Pablo Iglesias no estaba entre los sospechosos, pero ahora que ya no goza del escudo protector de la inmunidad parlamentaria, su nombre está en la lista. Tic-tac, tic-tac, tic-tac…