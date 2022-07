El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha ordenado a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional acceder al correo electrónico de Juan Carlos Monedero para analizar los supuestos emails intercambiados con responsables de la compañía chavista y que el ideólogo podemita ha utilizado como coartada. Hay que recordar que los investigadores sospechan que la factura entregada por Monedero para justificar el cobro de 26.200 euros de la mexicana Neurona Consulting fue creada ad hoc.

En una providencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado cita a los agentes de la Policía para que realicen el “volcado” de los supuestos mensajes, intercambiados entre el cofundador podemita y los trabajadores de la consultora chavista, para el próximo jueves, 14 de julio, a las 10:00 horas. De esta manera, se resolverá el último escollo de una investigación que los miembros de la formación morada intentan obstaculizar.

El politólogo intentó por todos los medios que la Policía no analizara los documentos que entregó al Juzgado de Instrucción número 42 para excusarse de su factura fake, girada para cobrar 30.000 dólares –26.200 euros– de Neurona Consulting. Monedero intentó demostrar con estos emails que la factura investigada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no fue creada ad hoc. Es más, el fundador de Podemos solicitó al juez que los agentes no le investigasen. En un escrito, adelantado por este periódico, manifestó que él mismo colaboraría con la Justicia para evitar «una sobrecarga de trabajo a la fuerza actuante». «¡Como si a él le importase el volumen de trabajo de la Policía!», exclamaron fuentes consultadas por OKDIARIO.

Los ‘emails’ de Monedero

Con esta nueva orden del juez, los agentes van a acceder a la cuenta de correo electrónico de Monedero para investigar los emails que éste entregó al instructor. El ideólogo de los morados utilizó estos mensajes para alegar que mantuvo unas supuestas conversaciones con una responsable de la empresa mexicana días antes de recibir el dinero. Sin embargo, los correos electrónicos intercambiados muestran ciertas «irregularidades» que apuntan a que la factura se creó con el único objetivo de justificar ante el Sepblac el cobro de dicha cantidad, según fuentes solventes.

En un correo electrónico enviado por una responsable de Neurona Consulting, Andrea López, a Juan Carlos Monedero el 31 de diciembre de 2018 a las 16:48 horas, esta detalla los datos a los que debería remitir la factura. «Estimado Juan Carlos, acá quedamos en espera para la factura por los servicios. Te dejo los datos de la empresa: Neurona Consulting S.A. de C.V; RFC: NCO161122G60; domicilio en Periférico paseo de la República Núm. Ext. 496 Int D; Col. Residencial Bosques, Morelia Michacán de Ocampo C.P. 58099», recaba el email. Pero Monedero lo ignoró.

El politólogo cambió inexplicablemente la dirección indicada por la responsable de Neurona y reflejó un domicilio ubicado en un suburbio de Morelia, en el Estado mexicano de Michoacán. Concretamente, el cofundador podemita indicó la «calle Zinc #365, Colonia La Industrial, C.P. 58130 (Morelia, Michoacán)». Esta zona del país es conocida por ser conflictiva. En ese territorio manda ‘La Familia Michoacana’, una organización criminal dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilegales.

La Policía sospecha que la factura pudo crearse ad hoc para justificar el pago de la consultora mexicana. «Una vez entregada [se observa] que reúne distintos indicios que inducen a pensar que se trata de una factura que ha sido elaborada ad hoc, y cuya emisión responde únicamente a dar una justificación a la mencionada transferencia bancaria», señaló la Policía.