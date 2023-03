Otro hito histórico de Sánchez: el 8M estalla en la cara del Gobierno

Llegaron al Gobierno arrogándose en exclusiva la defensa de los derechos de mujer y utilizaron el feminismo como instrumento político, pero el feminismo ha terminado por dinamitar un Ejecutivo en el que se libra una burda guerra de guerrillas. La pregunta es simple: ¿Qué ha hecho el socialcomunismo por la mujer? Y la respuesta es igual de sencilla: nada de nada. Peor aún: este Gobierno ha tratado por todos los medios a su alcance de utilizar e instrumentalizar la figura de la mujer, imponiéndole su particular código dogmático. Un delirante plan que, al final, ha saltado por los aires. Es lo que tiene abrazarse al ultrafeminismo y a la ideología de género: la mujer se convierte en un mero instrumento al servicio de un pérfido plan de ingeniería social que lo busca es imponer un modelo de sociedad basado en un absurdo enfrentamiento de sexos, el equivalente a la lucha de clases marxista.

El problema está en que su sectarismo ideológico es tan grande que han sido las propias mujeres las que han dinamitado el plan, hartas de ser utilizadas burdamente por un Gobierno que, además, ha parido el bodrio legislativo más funesto de la democracia española, una chapuza de dimensiones colosales que se ha convertido en el mejor aliado de los agresores sexuales. A su sectarismo ideológico unen su proverbial incompetencia y el resultado ha sido el que es: que el 8M, antaño bandera ideológica de la izquierda, es hoy la prueba del nueve del fracaso de una izquierda dogmatizada hasta la naúsea. Es lo que han logrado en apenas tres años de legislatura: que el movimiento feminista se rompa en mil pedazos. No hay mal que por bien no venga: las mujeres han tenido ocasión de comprobar hasta qué punto los que decían defenderlas no son otra cosa que unos oportunistas sin escrúpulos que las han utilizado en su propio interés.