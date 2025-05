El Instituto Bruno Leoni, think tank italiano de ideología neoliberal que premió el año pasado a la opositora venezolana María Corina Machado, ha cargado contra la política energética de Pedro Sánchez a la hora de analizar el apagón que se produjo en España el 28 de abril y que dejó a oscuras al país, además de a Portugal y parte de Francia.

«El problema es que a España le han faltado las inversiones necesarias para apoyar el crecimiento de las fuentes renovables, que deberían ser apoyadas en parte por los propios productores y en parte por el operador de la red. Esto es principalmente consecuencia de un sistema de apoyo que ha descuidado los aspectos de seguridad, privilegiando el rápido crecimiento de la energía fotovoltaica y eólica y la contención de costes. Los operadores privados han respondido a los incentivos establecidos por la política. Pero los incentivos eran equivocados», señala en su escrito el Instituto Bruno Leoni, que premió en 2021 a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El apagón se inició en España pasado el mediodía del lunes 28 de abril y, a partir de ahí, llevó a negro a Portugal y a parte de Francia, que ayudó a restablecer el suministro eléctrico bombeando a España 2.000 MW de electricidad desde las seis de la tarde.

«¿Quién es el culpable del apagón en España y Portugal?», se pregunta el Instituto italiano. «Del neoliberalismo, por supuesto. Nadie lo ha dicho tan explícitamente, pero el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo cerca: convocó a todos los operadores del sector a una reunión acalorada, analizando con lupa a los operadores privatizados», continúa.

«Es un torpe intento de delegar una responsabilidad que, en última instancia, sólo puede recaer en la política», responde el propio think tank. «Seamos claros: las causas específicas que llevaron al colapso de la red en España y Portugal aún no están claras, y llevará semanas (si no meses) formarse una idea completa. Sin embargo, es bastante evidente que el sistema eléctrico ibérico estaba operando en una condición vulnerable de la que había plena conciencia, tanto es así que Red Eléctrica de España (el equivalente a nuestra Terna) había advertido del riesgo», señala.

«La responsabilidad de garantizar la adecuación del sistema recae en el operador de la red, Red Eléctrica de España: una entidad formalmente privada, pero sólo formalmente. Su principal accionista es el Estado (posee el 20%), está presidida por un miembro del Partido Socialista, está supervisada por el Ministerio de Transición Energética y está regulada por la Comisión Nacional de la Energía (equivalente a nuestra Arera). No sabemos si Red Eléctrica cometió errores en la gestión del evento o subestimó los riesgos: pero ninguna de sus decisiones ni de sus reglas de enfrentamiento dependen del mercado, ya que pocas empresas están más vigiladas, reguladas y controladas por el Gobierno», apunta el Instituto, que termina culpando a Sánchez por no invertir en redes y en seguridad del sistema.

El Instituto italiano se une a las críticas de expertos franceses, que señalan a España por denostar la energía nuclear y por querer salirse del sistema europeo de precios cuando el gas estaba caro y ahora pedir ayuda cuando el sistema se corta. También el organismo europeo que está investigando el apagón, Entso-e, advirtió ya en 2022 de los riesgos de apostar por las renovables sin desarrollar paralelamente las infraestructuras y las redes de distribución.

Precisamente, este organismo ha hecho públicas ya los primeros datos de su investigación, que tardará hasta seis meses. Así lo explica en una nota:

A partir de las 12:32:57 CET y en los 20 segundos siguientes, se registraron presuntamente una serie de cortes de suministro en el sur de España, con una potencia estimada inicialmente de 2200 MW. No se observaron cortes en Portugal ni Francia. Como consecuencia de estos eventos, la frecuencia disminuyó y se observó un aumento de la tensión en España y Portugal.

Entre las 12:33:18 y las 12:33:21 CET, la frecuencia del sistema eléctrico de la Península Ibérica continuó descendiendo hasta alcanzar los 48,0 Hz. Se activaron los planes de defensa contra el deslastre automático de carga de España y Portugal.

A las 12:33:21 CET, las líneas aéreas de corriente alterna entre Francia y España fueron desconectadas por los dispositivos de protección contra la pérdida de sincronismo.

A las 12:33:24 CET, el sistema eléctrico ibérico colapsó por completo y las líneas HVDC entre Francia y España dejaron de transmitir energía.

Tan pronto como se produjo la interrupción del suministro eléctrico, los GRT afectados trabajaron juntos en un esfuerzo coordinado para restablecer el suministro eléctrico en la región afectada de Francia, así como en España y Portugal. Los principales pasos del proceso de restauración fueron los siguientes: