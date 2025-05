Entso-E, Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, la asociación europea de los gestores de transporte de electricidad que incluye a la española Redeia, ya avisó en un informe en junio de 2022 sobre «los riesgos» de una expansión agresiva de las energías renovables para generar electricidad si no iba acompañado de una mejora de otras energías que garantizaran la seguridad de suministro al continente.

Entso-E es el organismo europeo encargado por ley de investigar las causas del apagón y elaborar un informe en un plazo de seis meses. En los dos apagones anteriores en Europa, Italia en 2003 y Alemania en 2006, publicó el resultado de su investigación a los seis meses señalando las causas de los apagones y los trabajos realizados para recuperar el suministro -en el caso del apagón en España emitió una nota felicitando a los gestores de la red de España, Portugal y Francia por la rápida recuperación de la electricidad-.

En el citado informe de 2022, el organismo europeo que investigará y determinará las causas del apagón en España señala que «un pilar central de la estrategia europea es acelerar drásticamente el aumento de la energía producida a partir de fuentes renovables (un objetivo del 40% de fuentes renovables en la combinación energética de la UE para 2030). La expansión de las fuentes de energía renovables en la red eléctrica actual y futura conlleva desafíos, incluidos los relacionados con la estabilidad del sistema».

Y añade: «La estabilidad del sistema eléctrico es la capacidad de un sistema eléctrico de recuperar un estado de equilibrio operativo tras sufrir una perturbación física, de modo que prácticamente todo el sistema permanece intacto. Tradicionalmente, la estabilidad del sistema eléctrico se garantiza en gran medida mediante máquinas rotativas de unidades de generación de energía conectadas a la red (generación síncrona)». Esta generación síncrona es la de ciclos combinados o nucleares, energía firme.

Ante tanta expansión renovables para cumplir con los objetivos verdes, surgen los problemas si no se hace nada más. «Sin embargo, con la conexión de nuevas fuentes de energía renovable, como turbinas eólicas y paneles solares, a través de instalaciones eléctricas y redes híbridas de CA/CC, se requiere un enfoque renovado para garantizar la estabilidad energética. No hacer nada no es una opción: los riesgos son enormes si no se abordan los problemas de estabilidad a tiempo», advirtió ya en 2022.

«Es una condición clave para una transición energética exitosa», decía Entso-E, que advertía de ya de las consecuencias en forma de «apagones». «Una gestión de estabilidad insuficiente plantea múltiples desafíos que conllevan graves riesgos para la calidad y la fiabilidad del suministro, además del riesgo de daños graves a los activos de la red de alta tensión y del lado de la oferta y la demanda. La falta de gestión de la estabilidad provocaría un aumento de incidentes imprevistos, como eventos de isla, divisiones del sistema, fallos en cascada, apagones y daños en los equipos», alertaba.

En junio de 2022, Beatriz Corredor ya estaba al frente de Red Eléctrica, ahora integrada en Redeia. La ex ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la presidencia de la compañía en febrero de 2020. La propia Redeia ha publicado documentos en los que advertía de los riesgos de depender de las renovables en 2020 e incluso más recientemente, en febrero pasado.

También lo hizo el organismo europeo donde está integrada la empresa española. E incluso enumeró una serie de actuaciones a hacer en los países para que esa expansión de los renovables no se convirtiera en un problema generador de cortes o apagones, tanto a corto como a medio y largo plazo. A corto plazo pedía:

Crear una hoja de ruta europea común y completa para la gestión de la estabilidad, basada en una descripción de las capacidades necesarias del futuro sistema eléctrico y los códigos de red.

Analizar e identificar, para cada área síncrona, el momento en el que se prevé que surjan diferentes desafíos de estabilidad en función de la velocidad de la transición energética y la tasa de integración de los dispositivos con interfaz de electrónica de potencia.

Identificar una gama de nuevas capacidades técnicas, servicios de sistema y metodologías para gestionar los recursos controlables y la flexibilidad necesarios para mantener la estabilidad, la seguridad y la resiliencia de la red.

Ahora este organismo es el que va a determinar las causas del apagón en un informe que estará probablemente en octubre. Los expertos culpan a la alta dependencia de las renovables a la hora del apagón como la causa de que el sistema eléctrico se fuera a negro cuando empezaron los problemas.

El Gobierno, en cambio, ha defendido su política de máxima apuesta por las renovables y ha llegado a culpar a las nucleares de ser una rémora el día del apagón. Tiene abiertas dos investigaciones internas en España para determinar las causas mientras públicamente ya culpa a las empresas eléctricas privadas.