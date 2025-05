Los científicos no dan crédito: hallan una cerveza de hace 10.000 años que cambia la historia del alcohol

Tomar una cerveza es el punto de partida de cualquier tardeo. Puede ser en una terraza, al borde de la playa o en casa, pero… ¿cuándo se sirvió la primera?

La mayoría no se hace esa pregunta, que parecía imposible de responder, pero un hallazgo en una excavación del este de China ha cambiado todo lo que se sabía. En Shangshan, arqueólogos encontraron algo que no es sólo un fragmento de cerámica, sino una pista directa a cómo y por qué empezamos a fermentar arroz hace 10.000 años.

Descubren el origen de la cerveza hace más de 10.000 años

El estudio Identification of 10,000-year-old rice beer at Shangshan in the Lower Yangzi River valley of China, publicado en PNAS y liderado por Li Liu (Universidad de Stanford), identifica la evidencia más antigua de producción de cerveza en Asia oriental.

El equipo analizó microfósiles en fragmentos de vasijas encontradas en el yacimiento de Shangshan, provincia de Zhejiang, y los resultados concluyeron que había restos de almidón de arroz con señales claras de fermentación.

«Estos hallazgos apuntan a una tecnología cervecera sofisticada para la época», señalan los investigadores, y destacan que las bebidas fermentadas desempeñaban un papel clave en los rituales, probablemente como parte de banquetes ceremoniales.

Pero esto no es sólo una curiosidad histórica. La fabricación de cerveza en Shangshan no surgió de la nada, sino que estaba estrechamente ligada al inicio de la domesticación del arroz, en un entorno climático ideal: cálido, húmedo, fértil.

Lo más significativo es que las jarras globulares contenían una mayor concentración de hongos Monascus y levaduras, lo que deja claro que no eran recipientes al azar, sino que estaban hechos para fermentar la bebida.

¿Cómo se descubrió la primera cerveza de arroz?

Todo partió del análisis de 12 fragmentos de cerámica, así que no fue un hallazgo casual, sino el resultado de un trabajo meticuloso de laboratorio. Los científicos buscaron fitolitos, almidones y hongos incrustados en los poros de las vasijas. Lo que encontraron confirmó que la cerveza no era un accidente, sino una parte esencial de aquella cultura.

Además, comprobaron que incluso usaban partes del arroz (hojas, cáscaras) para moldear la cerámica.

¿Cómo era la primera cerveza del mundo?

Esta cerveza no era rubia ni espumosa. No llevaba lúpulo ni cebada. Era una bebida de arroz fermentado, más cercana al actual vino de arroz rojo chino (hongqujiu) que a cualquier cerveza moderna.

Usaban arroz y lágrimas de Job, lirios, bellotas… Ingredientes disponibles en su entorno inmediato, que combinaban en una mezcla experimental. Y lo hacían con degradación enzimática y gelatinización, señales claras de fermentación activa.

¿Cómo se fermenta una cerveza de arroz?

La base está en convertir el almidón del arroz en azúcares fermentables, y para eso se usa el hongo Aspergillus oryzae, conocido como Koji. El arroz se cocina, se mezcla con Koji y, una vez transformado el almidón, se añade levadura para que empiece la fermentación. Ese proceso convierte los azúcares en alcohol y libera dióxido de carbono.

La temperatura y el tiempo se controlan con cuidado según el tipo de levadura y el estilo de cerveza que se busca. Al terminar, la cerveza se embotella y se deja madurar para que los sabores se asienten.