Traca final sin pólvora

El Mallorca como equipo y algunos de sus jugadores en particular llegan al presente sprint final de la liga sin fuerzas para disputarlo. Pesan las piernas, falta el aire y disminuye la velocidad mental. Arrasate, igual que Sergi Darder y seguramente muchos de sus compañeros, no lo han podido decir más claro: «posiblemente en la primera vuelta estuvimos por encima de nuestras posibilidades» y «seguramente nosotros no somos los únicos culpables».

Mientras el director financiero y consejero delegado, Alfonso Díaz, ejerce de verdadero representante de la propiedad y se permite expresar opiniones exclusivas del ámbito deportivo que corresponderían por derecho y responsabilidad a Pablo Ortells, más callado, discreto y alejado de los focos, la afición se distancia cada vez más del club para centrarse en el equipo. La equivocación parte de empeorar el nivel de la plantilla una temporada tras otra con la vana esperanza de que otro entrenador, primero García Plaza, después Aguirre y ahora Jagoba, le saque un rendimiento que no puede dar.

Los números demuestran que no ha habido tanta diferencia entre el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025. Tres jornadas antes de finalizar la primera vuelta el Mallorca había sumado 7 triunfos, 3 empates y sufrido 6 derrotas, total 24 puntos. De enero a mayo lleva 4 victorias, 5 igualadas y 7 perdidos = 17 puntos; ha marcado 18 goles más y, ahi está la gran diferencia, ha encajado la friolera de 25 más.

La buena posición que pregona la clasificación viene como producto de un sobre esfuerzo que a estas alturas pasa factura. Hemos escrito a lo largo de estos 10 meses que solo rendir al doscientos por ciento garantizaba la competitividad necesaria para alcanzar buenos resultados. La dirección deportiva, sin duda instruida por la propiedad, no ha atendido las peticiones del cuadro técnico que ha tenido que extraer de Asano la capacidad para tocar un instrumento del que carece la orquesta, cuyo único director, Sergi Darder, no basta para completar un concierto en condiciones.

Europa ha sido, es y será una entelequia no por deseada más asequible. Un aliciente ficticio originado en el fracaso de competidores con mayor presupuesto y substrato social: Valencia, Sevilla, Real Sociedad,…….Una coartada para hacernos creer que hay más mimbres de los contrastados y seguir con una política empresarial cicatera imposible de llegar a cotas más ambiciosas. Mientras tanto se han representado malabarismos circenses que iremos comentando sin desviarnos de lo esencial: si el Barça era más que un club, ahora solo es más que un equipo, el Mallorca es sencilla y llanamente un fondo de inversión. Le duela a quien le duela.