Todo el mundo me pregunta qué sombra llevo desde que uso esta paleta de Mercadona

Con la llegada del buen tiempo, también se renueva nuestro neceser de maquillaje. Y este año, Mercadona ha dado en el clavo con una colección que parece salida de un cuento marino y que a mi, ya me ha cautivado. Bajo el nombre Mermaid, la cadena de supermercados ha lanzado una línea de productos pensada para quienes disfrutan brillando con luz propia. Y si hay un protagonista claro, ese es la nueva paleta glitter de sombras de ojos de Mercadona, que ya está disponible y que ya he puesto a prueba, provocando que muchos me pregunten de dónde la he sacado.

El diseño, los tonos y el precio son sólo algunas de las razones por las que esta paleta de Mercadona me ha convencido y por lo que además, está causando mucho revuelo en redes sociales. Y es que, aunque la firma ya nos tiene acostumbrados a ediciones limitadas y colecciones especiales, lo de Mermaid ha superado expectativas. Inspirada en el universo mágico de las sirenas, esta colección nos invita a sumergirnos en un mar de colores vibrantes, brillos hipnóticos y acabados que reflejan la luz como las escamas de una criatura marina. Ideal para quienes quieren experimentar, jugar con el maquillaje o simplemente añadir un toque veraniego y festivo a su rutina diaria. Te cuento por qué está dando tanto que hablar.

La paleta de Mercadona que está arrasando

La joya de la corona dentro de la nueva colección de maquillaje Mermaid de Mercadona es, sin duda, la paleta glitter de sombras de ojos. Con un diseño holográfico que recuerda a las escamas brillantes de una sirena, este estuche contiene seis tonos que combinan reflejos plateados, lilas, verdes y dorados. La textura es cremosa pero consistente, lo que facilita su aplicación incluso con el dedo, y su acabado es altamente luminoso, pensado para destacar en cualquier tipo de luz.

Cada tono tiene un carácter propio, desde el lila suave con destellos iridiscentes hasta el dorado cálido lleno de partículas multicolor. Es perfecta tanto para un look de noche llamativo como para dar un toque de fantasía a un maquillaje más sencillo. Y lo mejor: su precio es de sólo 6 euros, lo que la convierte en una opción accesible sin renunciar a la calidad de sus tonos y la duración de estos.

Lo que más se nota una vez la aplicas, es diferencia de otras paletas glitter, es que esta no se cae con facilidad ni deja restos molestos por el rostro. Su fórmula permite una buena fijación y, combinada con una prebase o corrector, aguanta muchas horas sin perder intensidad. Es fácil entender por qué está volando literalmente de las tiendas

La colección Mermaid de Mercadona

Aunque la paleta brilla con luz propia, no está sola. La colección Mermaid se completa con una selección de productos pensados para crear un look completo, fresco y atrevido. Uno de los más originales son las máscaras de pestañas en colores vibrantes, disponibles en rosa eléctrico y turquesa marino, ambos por 4 euros.

Estas máscaras tienen fórmula waterproof y aportan volumen y definición sin apelmazar, por lo que son ideales para festivales, conciertos o días largos en los que queremos mantener el maquillaje intacto. El rosa es magnético, muy llamativo, mientras que el turquesa evoca el misterio de las profundidades del océano. Usarlas es una declaración de intenciones: estás lista para destacar.

View this post on Instagram A post shared by Mercadona (@mercadona)

Otro de los productos estrella de la colección es el eyeliner en tonos festivos, disponible en azul, rosa y verde, también a 4 euros. El acabado es tipo gel con efecto holográfico, lo que significa que cambia de tono según la luz: un solo trazo puede verse azul o morado, dependiendo del ángulo. Esto añade una dimensión casi mágica a la mirada.

Y por último, para quienes quieren llevar el look sirena al siguiente nivel, Mercadona ha incluido en esta colección un glitter multiefecto que puede usarse en cuerpo, rostro y cabello. Tiene un color turquesa intenso, una textura ligera y una fórmula de secado rápido que evita la sensación pegajosa habitual en este tipo de productos. Cuesta 4,50 euros y se convierte en el aliado perfecto para completar cualquier maquillaje fantasioso.

Ideal para festivales, fiestas o simplemente para brillar un poco más en un día cualquiera, este producto ha sido diseñado para captar la luz desde todos los ángulos. Puedes aplicarlo en los pómulos, los hombros, la clavícula o incluso en el peinado, logrando un efecto de sirena total sin complicaciones.

En conclusión, aunque la paleta me parece algo realmente sorprendente, el resto de la colección Mermaid no se queda atrás. La cadena valenciana ha sabido captar el espíritu de la temporada: alegría, color, fantasía y libertad para expresarnos como queramos. La paleta glitter, además de ser visualmente irresistible, es funcional y muy versátil. Pero lo más importante es que se integra en una propuesta coherente, fresca y cuidada al detalle.