Las palabras de Alberto Chicote sobre su mujer que hacen saltar las alarmas: «No puedo más»

Alberto Chicote ha protagonizado uno de los anuncios más inesperados de su trayectoria. El reconocido chef ha confirmado el cierre definitivo del restaurante Yakitoro situado en la céntrica Puerta del Sol, un establecimiento emblemático para su carrera y para la gastronomía madrileña. Esta noticia no solo ha sorprendido por su impacto comercial, sino por las implicaciones personales que ha traído consigo. Hace tiempo, el propio Chicote reveló que si su mujer le dijera alguna vez que no puede más, él lo dejaría todo. Aquella declaración, que entonces parecía un gesto de afecto, hoy suena con una intensidad reveladora.

La clausura del Yakitoro, comunicada a través de las redes sociales del restaurante, ha generado reacciones encontradas. En el mensaje oficial se indicó que las obras de acondicionamiento del edificio hacían imposible continuar con la actividad habitual del local. Pese al tono institucional del anuncio, la decisión ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores. Yakitoro se había consolidado como un espacio de referencia gracias a su original propuesta de cocina fusión que combinaba la tradición japonesa del yakitori con ingredientes y sabores mediterráneos. Ubicado en un enclave privilegiado de la ciudad, el restaurante ofrecía una experiencia gastronómica singular en un entorno que le garantizaba una clientela constante.

Alberto Chicote habla de su mujer

En paralelo al cierre, han vuelto a circular las palabras que Alberto Chicote expresó hace un tiempo sobre su relación con Inma Núñez. La frase «si algún día mi mujer me dijese ‘no puedo más’, yo cierro el restaurante» ha cobrado una dimensión diferente. Aunque en su momento fue vista como una expresión de afecto, ahora se interpreta como una posible clave para entender lo ocurrido. La conexión emocional que mantiene con su esposa, también socia en algunos de sus negocios, ha sido siempre un elemento fundamental en su vida. «No podría sacar adelante ese trabajo sin ella, ni de coña. El nivel de confianza y cercanía con Inma es supino», ha comentado al respecto.

Desde el inicio de su andadura en el mundo de la hostelería, Chicote ha mostrado una visión empresarial ambiciosa. En 2014 abrió el primer Yakitoro en la calle de la Reina, que continúa operando en la actualidad y que fue renovado en 2019. Un año después, en 2015, inauguró un segundo local con el mismo concepto en el Paseo de la Castellana. Aunque en 2021 dejó la dirección gastronómica de ambos establecimientos, siguió participando como accionista.

La faceta empresarial de Alberto Chicote

En 2022, Chicote cumplió uno de sus mayores sueños al poner en marcha Omeraki, un restaurante que gestiona junto a Inma Núñez y que representa una apuesta más íntima y personal dentro de su carrera. Este proyecto se caracteriza por ofrecer una experiencia personalizada según las preferencias del cliente, alejándose de los formatos más convencionales. La gestión de Omeraki se realiza a través de la empresa Sesto27 S.L., con sede en Las Rozas, en la que ambos figuran como socios. Esta nueva etapa refleja un cambio de prioridades en su vida profesional, donde la creatividad y el bienestar parecen estar por encima del volumen de negocio.

Detrás de estos proyectos existe una estructura empresarial compleja pero bien organizada. Chicote ha gestionado varios de sus restaurantes a través de la sociedad Evolution Artes y Restauración S.A., participada por Archiol Restauración S.L., desde la que se opera la marca Yakitoro. Según informaciones publicadas por medios como El Español, en 2018 esta sociedad superó los cinco millones de euros en ingresos, con unos beneficios que rebasaron el medio millón. Asimismo, otra de sus empresas, Delasol Restauración S.L., estuvo al frente del restaurante Puertalsol, alcanzando cifras cercanas a los dos millones en ingresos.

La hostelería es un sector extremadamente demandante y más aún cuando se comparten responsabilidades personales y profesionales con la misma persona. El desgaste que puede generar una dinámica de este tipo no es menor. Por ello, las palabras de Chicote no deben tomarse a la ligera. Si su esposa expresó en algún momento la necesidad de parar, él ha cumplido su palabra. Lo que para muchos es solo una frase, para él parece haber sido una promesa firme.

Un negocio cerrado para siempre

El cierre de un restaurante tan representativo no se debe únicamente a una cuestión técnica o financiera. A veces, las decisiones más difíciles están motivadas por factores personales que no siempre se hacen públicos. Chicote ha demostrado en más de una ocasión que no tiene reparos en priorizar su vida privada frente a los compromisos laborales. Su relación con Inma Núñez ha sido siempre un pilar en su vida, tanto dentro como fuera de los fogones.

En lugar de expandirse sin medida, en los últimos años el chef ha optado por consolidar proyectos más manejables y con mayor significado personal. Su experiencia televisiva, su presencia en medios y su reputación profesional le permiten elegir con libertad el tipo de carrera que quiere seguir.