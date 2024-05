No hay mayor honor para García Castellón que ser plantado por un Gobierno de sectarios

En una nueva exhibición de sectarismo -hay que reconocer que en las últimas semanas están que se salen-, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han dado muestras de su nulo talante democrático al negarse a asistir, al igual que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la celebración del 450 aniversario del Colegio de Procuradores de Madrid. Y todo porque durante el acto celebrado en el Teatro Real se hizo entrega de la distinción Balanza de Oro del ICPM al juez Manuel García-Castellón «por su dilatada trayectoria profesional como magistrado en los distintos destinos que ha ocupado, así como por su contante contribución a la defensa del Estado de derecho y de la Constitución, como marco fundamental de los derechos y libertades de los ciudadanos».

Dos de los guardianes de este Gobierno que tanto hace por la convivencia han dado muestras de su pulcritud democrática y de su respeto por las instituciones al ausentarse de un acto por el mero hecho de que el juez García-Castellón no es santo de su devoción. Más sectarismo, no cabe; mayor descortesía, tampoco. Hace falta ser muy ruin y muy poco elegante para no asistir a un acto que este año tenía, además, un carácter especial -el 450 aniversario del Colegio de Procuradores de Madrid- porque no les guste uno de los galardonados.

No se puede llevar más lejos el sectarismo y su nulo respeto por el papel institucional que les corresponde en virtud de su cargo. Han quedado retratados -los dos- como lo que son: unos intolerantes y unos soberbios. Lo peor es que su inquina hacia el juez de la Audiencia Nacional es para este Gobierno extensiva a todos aquellos que, dentro del ámbito de la Justicia, no se pliegan a sus designios. García-Castellón, como todos aquellos que hacen gala de una irreductible independencia frente al acoso del Gobierno socialcomunista, han sido marcados por un Ejecutivo reactivo a la libertad. Aunque, bien mirado, el plante del Gobierno a García-Castellón debería ser valorado por éste como un auténtico honor.