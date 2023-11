De muro a muro

El 9 de noviembre está destinado a ser una fecha en la que suceden eventos trascendentales para la historia. El 9 de noviembre cayó el Muro de Berlín. Treinta y cuatro años más tarde, el 9 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez levantó otro a través de un acuerdo de investidura formalizado como el mayor atropello al Estado de derecho que ha existido en democracia.

Un 9 de noviembre nace la revista Rolling Stone, y ojalá el grupo en el que se inspira fuese más escuchado por Pedro Sánchez, sobre todo aquella canción que repetía «You cant always get what you want». A Pedro eso le da igual. Él sí que cogerá lo que quiera, cuando quiera, aunque para lograrlo tenga que quitárnoslo a todos.

Un 9 de noviembre, el por entonces president catalán, Artur Mas, organizó una votación sobre la independencia de Cataluña. Era el año 2014 y, sin duda alguna, al terminar cantó otro famoso estribillo: «I cant get no… satisfaction», porque dicho acto ilegal no fue más que el inicio de lo que acabaría siendo la celebración del 1 de octubre de 2017.

Aunque, viendo toda la discografía, no cabe duda alguna de que el tema preferido del presidente Sánchez es «Sympathy for the Devil». Nos ha traído una amnistía que contempla el completo perdón y borra todos los delitos de los condenados e investigados por la celebración del referendo de independencia de 2017, un evento no sólo no autorizado por el Gobierno, sino contrario a la Constitución y germen de los delitos de sedición y rebelión.

Pero esta simpatía hacia el mal sigue creciendo tras conocer el texto registrado en el Congreso, donde vemos perplejos que la amnistía va aún más allá de lo que se dejaba ver en las primeras fases del debate público. Se pretende amnistiar delitos relacionados también con el terrorismo, delitos de corrupción de magnitudes muy relevantes y, en resumen, todo el mal que pueda relacionarse con el proceso de independencia durante más de diez años atrás.

Esta ruptura de la igualdad es, de facto, la creación de su muro para dividir a los ciudadanos. En un lado, los comprometidos con la igualdad ante la ley, con la solidaridad entre españoles, los autónomos y los empresarios que sobreviven difícilmente a impuestos, normativas sin sentido y dificultades socio económicas. En el otro, Sánchez pacta con los prófugos de la Justicia, con los herederos de una banda terrorista, con los corruptos y violentos a los que ya indultó y, ahora, indultará a su séquito.

En nuestro lado del muro no estamos sólo los que no le votamos, sino también muchísimos votantes socialistas que acudieron a las urnas engañados y que, con este plan, nunca hubieran levantado el puño con la rosa. Pero precisamente es dicho muro el que le impide ver que la Unión Europea será implacable en su defensa del Estado de derecho, y que desde aquí también los socialistas están muy preocupados por lo que está pasando en España.

Por ejemplo, el pasado viernes 17 el ex ministro de Justicia del Gobierno Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, envió una carta pidiendo explicaciones sobre la ley de amnistía y su compatibilidad con los valores de la Unión Europea. La carta del socialista López Aguilar, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, exige información sobre esta ley que se acaba de registrar a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, al Ministro Félix Bolaños y a la ya ex Ministra Pilar Llop.

Este nuevo muro le impide ver que nunca es buena opción hacer políticas para los políticos, sino que hay que hacer Política (con mayúsculas) para las personas.