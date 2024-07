Son españolas y su veneno es letal: las serpientes que pueden acabar contigo

Las serpientes españolas pueden acabar contigo, tienen un veneno letal que es extremadamente peligroso. Es un animal que suele causar repulsión, pero hay personas que las tienen de mascotas. Existe esta dualidad, nos guste o no, tenemos que escapar de un tipo de animal que puede causarnos daño. En estos días de verano es cuando, debemos estar más pendientes de un tipo de animal que puede resultar muy peligroso, especialmente si no conocemos a estas especias. Si estás deseando saber en todo momento a qué te enfrentas en una caminata cualquiera, debes conocer las serpientes letales autóctonas.

En España hay serpientes peligrosas. Aunque normalmente no debemos tener miedo a ellas, es importante estar preparado para afrontar algunos cambios que son claros. Cuando nos movemos por el campo, no somos conscientes de los peligros a los que nos enfrentamos, especialmente a algunos elementos que pueden causarnos más daño del que nos imaginamos. Una serpiente que puede acabar con nuestras vacaciones de forma casi inmediata. Si te gusta la naturaleza, debes conocer estas especies que existen en nuestro país y que puede acabar siendo lo que marque una excursión al parque.

Son españolas y su veneno puede ser letal

No es necesario que vayamos a la otra punta del mundo para enfrentarnos a unos animales que pueden ser letales. Hoy en día nos enfrentamos a unas plagas que son especialmente peligrosas. Hay que estar pendientes de los animales con los que nos cruzamos por el camino.

Este verano las plagas son una realidad, pero no solo debemos temer los insectos, sino que también hay algunos elementos que son espectaculares. Por lo que, debemos empezar a prepararnos para una serie de elementos que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Estar preparados ante algunos elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia en cuanto a este viaje que tenemos por delante. Es importante estar pendiente de los animales que pueden llegar a nuestra casa o con los que nos podemos cruzar.

Si bien es cierto que las serpientes no suelen acercarse a las personas, a no ser que tengamos por delante una serie de detalles que son claves. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en evitar una picadura de un animal, que, aunque no suele ser peligroso, nunca se sabe cuándo nos podamos cruzar con este tipo de animal.

Las serpientes que pueden acabar contigo

Culebra cogulla en el sur de la península encontraremos la más pequeña y quizás peligrosa de las serpientes. Unos 30 centímetros y una capacidad para inyectar veneno que puede paralizarte son las cartas de presentación de este tipo de animales que son altamente peligrosos. Su actividad nocturna las hace peligrosas si hacemos una ruta de noche, no suelen atacar, aunque estén escondidas en zonas de piedras o desiertas, por lo que pueden aparecer de la nada.

La culebra bastarda puede medir más de 2 metros, por lo que estaremos ante un animal que nos impresionaría ya solo por su tamaño. Tendremos ganas de empezar a correr nada más verla. Pero cuidado porque también corramos el riesgo de recibir una picadura letal. Se esconde entre los matorrales y puede aparecer de la nada prácticamente en cualquier parte de nuestro país.

La víbora hocicuda de la Península Ibérica es la que lleva más personas a urgencias. Sin casi esperarlo, muchas personas descubren una serpiente autóctona española que es extremadamente peligrosa. Las montañas son su lugar favorito, las encontraremos en los Pirineos y en la cordillera cantábrica. Por lo que tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que nos acompañarán en estos momentos de nuestra vida.

La víbora cantábrica es una especie que está en este lugar de España y con la que debemos empezar a luchar. Una serpiente que puede aparecer en una de esas rutas a las que nos enfrentamos y puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Siendo un animal que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Suele provocar más de un susto y aunque pensamos que vamos por un lugar seguro, nunca se sabe cuándo aparecerán.

La víbora de los Pirineos puede llegar a los 85 centímetros, por lo que, debemos estar muy pendientes de que encontramos en este tipo de elemento que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. Es muy pequeña y rápida. Una de las más peligrosas por estas cualidades que la hacen ser extremadamente peligrosa si vamos a estas montañas o cerca de ellas.

Si vemos una serpiente es importante no hacer movimientos bruscos, no querer tocarla o llevárnosla a casa, son animales salvajes que no están acostumbrados a interactuar con el ser humano. Por lo que tendremos que empezar a familiarizarnos con este tipo de serpientes que podemos encontrar en cualquier ruta por España.