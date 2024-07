¿Cuándo es la final del torneo de Bastad 2024 y a qué hora empieza?

Aunque seguramente pocos lo esperaban a principio de 2024, el torneo ATP 250 de Bastad se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos del verano en lo que al tenis se refiere, debido a la presencia en el cuadro final de Rafa Nadal. El tenista balear eligió este pueblo costero de Suecia para prepararse para los Juegos Olímpicos, haciendo que la competición, y en concreto, la final de Bastad 2024, adquiera una gran relevancia, ya que podría tratarse de la primera presencia en un partido por el título de Nadal en más de dos años.

Bastad es un torneo de categoría ATP 250, celebrado sobre tierra batida en la semana inmediatamente posterior a la de Wimbledon, por lo que su importancia y capacidad de acoger grandes jugadores no es demasiado alta. En los últimos años, especialistas en tierra como Rublev o Ruud –que repitieron en 2024– se proclamaron campeones dentro de un cuadro de nivel medio, pero en este año, tanto esta cita como en Gstaad (Suiza) o Hamburgo (Alemania), ha habido mayor capacidad para ver a grandes tenistas, que quieren preparase para los Juegos Olímpicos de París, también disputados en tierra batida.

La final del torneo de Bastad marcará el gran acontecimiento de la semana en un torneo que, además, sólo se celebra como competición ATP en esta semana, si bien la WTA cuenta con un challenger disputado la semana anterior. Tanto en individuales como en dobles, la presencia de Rafael Nadal, que por parejas forma dúo con Casper Ruud, es el gran aliciente y se encuentra con posibilidades de llegar a disputar la final y, por qué no, luchar por ganar el título en Bastad, como ya hizo en singles en 2005, hace ni más ni menos que 19 años.

¿Qué día y a qué hora es la final de Bastad?

La final del torneo de Bastad, como sucede con la mayoría de competiciones ATP en la actualidad, se celebra el último domingo de torneo. En este caso, al tratarse de un evento de categoría ATP 250, sólo hay una semana de competición, del 15 al 21 de julio, y este último día será el programado para la final de individual y en principio también para la final de dobles.

En concreto, la final individual del torneo de Bastad se jugaría el domingo 21 de julio a las 14:00 horas, si bien, en caso de que un jugador, que podría ser Nadal, dispute también la final de dobles –programada para el domingo a las 11:00 horas– podría retrasarse el inicio un tiempo prudencial. La organización del Nordea Open, como se conoce al ATP de Bastad por su patrocinador actual, tendrá que confirmar los horarios en la jornada anterior, una vez conocidos los contendientes en cada una de las disciplinas.

Final individual : domingo 21 de julio a las 14:00 horas

: domingo 21 de julio a las 14:00 horas Final de dobles: domingo 21 de julio a las 11:00 horas

Dónde ver en directo la final de Bastad

Para ver en directo la final del torneo de Bastad 2024, con la posibilidad de que juegue Rafa Nadal, habrá que sintonizar el dial o canal 7 de la plataforma de pago Movistar +, que es la encargada de emitir en directo en España los partidos del jugador balear en esta competición. La duda queda en torno a si se podrá ver por televisión el partido por el título en caso de que Nadal no llegue, algo de lo que no ha informado la empresa. La final de dobles también está en duda, aunque sólo se retransmitiría –y no es seguro– en caso de llegar la pareja formada por Nadal y Ruud.