Nadal vuelve a resucitar en Bastad y jugará una final 25 meses después

Rafa Nadal dejó una nueva lección de tenis y subsistencia en el probable último capítulo de su carrera deportiva. Resiliente y con la épica de nuevo de su lado, el tenista español accede a la final del torneo de Bastad después de remontar (4-6, 6-3, 6-4) al desconocido Duje Ajdukovic, que cosió a palos a Nadal en el primer set, pero no pudo igualar la mejoría del balear a partir del segundo, en el que lo más fácil, tras las cuatro horas de paliza del día anterior, hubiera sido rendirse. Esa palabra no está en el diccionario de Rafa, quien accede a la final y luchará por su primer título profesional en más de dos años.

Un primer set marcó el partido, obligando a remontar a Rafa Nadal. Un inicio muy negativo para el español, al que se le notó pesado, cansado y sin ideas en este tramo, hizo que no pudiera remontar cuando empezó a dar con la tecla. Todo fue rápido y esto ayudó a Nadal a seguir confiando pese al mayor poderío de Ajdukovic. El manacorí comenzó su mejoría al servicio y aunque perdió de inicio el saque, remontaría para, con dos breaks, imponerse y mandar el partido al set decisivo. Una vez ahí, Rafa empezó mandando y aunque Ajdukovic remontó, en el momento decisivo, el campeón actuó como tal y se mete en su primera final desde Roland Garros 2022, 25 meses después y con 38 años.

El más que lógico cansancio de Rafa Nadal, tras su histórica batalla de cuatro horas para tumbar a Mariano Navone en cuartos, aparecía como la gran duda en el horizonte de cara a un partido frente a Duje Ajdukovic, un desconocido tenista croata, procedente de la fase previa, que se había desmarcado como la gran sorpresa del torneo de Bastad. De inicio, las cartas quedaron sobre la mesa, y la frescura y el desparpajo del balcánico arrasaron de inicio a un Nadal desubicado, que cedía su saque en dos ocasiones.

Ajdukovic se colocaba 3-0 a favor, silenciando la pista central de Bastad en un día soleado en el paraíso sueco. Nadal no quería que su decisión de jugar menos de 24 horas después de la paliza ante Navone fuera en vano, y se puso manos a la obra con un break que reducía diferencias. Sin embargo, con el resto, el balear no se encontraba cómodo y el revés de Ajdukovic monopolizó sus juegos de saque en los minutos restantes de un primer parcial que se marchó al bando del outsider croata por 6-4.

45 minutos después del comienzo del partido, Nadal iba set en contra y necesitaría dos esfuerzos de un calibre superior para meterse en la final de Bastad. Muchos se hubieran dejado ir, pero Rafa ya había dejado claro el día antes que no estaba en competición para pasearse ni para preparar los Juegos, si no para ganar. Ni el golpe de ceder el primer set ni el de perder el saque de inicio en el segundo fueron demasiado dolorosos para el manacorí, que pronto activó su nueva táctica, entrando más a la red y evitando el revés de Duje Ajdukovic, obteniendo sus frutos.

Dos breaks, uno en el segundo juego, para igualar, y otro en el sexto, con el croata sintiendo la presión, catapultaron a Nadal, que potenciaba su creencia en la victoria mientras el público disfrutaba de la posibilidad de ver al campeón de 2005 ganando 19 años después en el mismo escenario. No hay imposibles que existan para Rafa Nadal, que celebraba con un grito de rabia la conquista, ya matemática, del segundo set de la primera semifinal de Bastad. 6-3 para él, que volvía a ser firme candidato para entrar en la final.

Ajdukovic no digirió nada bien la pérdida del set y con rostro contrariado, su sentir se tradujo a un notable bajón de juego. Nadal, como tantas veces en su carrera, aprovechó el cese de actividad momentáneo de su rival y se colocó con una ventaja de 3-0 y dos breaks a favor. La final estaba en sus manos, pero entonces Duje recordó lo que le había funcionado en el inicio del partido y multiplicó la apuesta.

Durante unos minutos, cada pelota que le llegaba a Nadal era un palo, con una efectividad enorme por parte de Ajdukovic, uno de los mejores reveses a los que Rafa se ha enfrentado, en palabras del español, pero insuficiente para ganarle. Duje pudo empatar a tres, iniciando una remontada épica que no completaría. Cuando todo parecía más difícil, apareció la derecha paralela de Nadal, capital para sobrevivir primero y lograr un break después que, entonces, sí sería definitivo. Después de dos horas y 14 minutos en una nueva batalla épica, Rafael Nadal Parera vuelve a una final ATP.

An 131st ATP final 🤯@RafaelNadal completes another comeback this week defeating Ajdukovic 4-6 6-3 6-4 to make the Bastad final!#NordeaOpen pic.twitter.com/oPDGnEl5Pd

— Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2024