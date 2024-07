Éste es el dinero que se lleva Carlos Alcaraz por ganar Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz es por segundo año consecutivo campeón de Wimbledon. El tenista español sigue haciendo historia y suma ya este año dos Grand Slam, porque a su victoria de este domingo en Londres se añade la que ya logró en París, cuando ganó Roland Garros. Son cuatro en total los Grand Slam que Carlos Alcaraz tiene en su vitrina: US Open (2022), Wimbledon (2023 y 2024) y Roland Garros (2024).

El murciano dio un auténtico recital sobre la hierba de Wimbledon y logró un contundente triunfo sobre Novak Djokovic, al que ya ha ganado dos años seguidos en Londres. El serbio sigue sufriendo el ímpetu y gran juego de Carlos Alcaraz, que con 21 años tiene ya cuatro Grand Slam, entre ellos dos Wimbledon. Su palmarés es impresionante.

Además del triunfo deportivo, lo más importante, Carlos Alcaraz también se lleva un jugoso premio económico. En concreto, el español ingresa 3,18 millones de euros por conquistar otra vez el Grand Slam de Wimbledon. Es bastante más del dinero que ganó el año pasado, cuando ingresó 2’73 millones de euros. Así, Carlos Alcaraz se lleva en dinero en este 2024 un 14,9% más de lo que se llevó en la edición de 2023.

Por su parte, Novak Djokovic, como subcampeón del torneo, se lleva 1,65 millones de euros por llegar a la final. Los datos son iguales para el circuito masculino que el femenino, por lo que Barbora Krejcikova también ingresa 3,18 millones, mientras que la finalista femenina, Jasmine Paolini, se lleva lo mismo que Novak Djokovic.

En total, Wimbledon repartió en su edición de 2024 59,5 millones de euros, una cantidad récord en la historia del torneo. Esta cifra es un 11,9% superior a la de la edición de 2023. Los semifinalistas ingresaron 844.6000 euros, los tenistas que cayeron en cuartos de final se llevaron 443.972 euros y los que se quedaron en octavos ingresaron 266.964 euros. Así, de todo ese dinero, lo que se lleva Carlos Alcaraz son 3,18 millones de euros.

Alcaraz arrolla a Djokovic

Después de dos semanas, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic cerraron en la final una de las competiciones deportivas más importantes del año. Antes del torneo, el jugador español llegaba con peores sensaciones que en 2023, después de haber perdido en segunda ronda de Queen’s de forma clara, y con la incógnita bajo sus hombros de cómo respondería mentalmente tras ganar Roland Garros. Sin embargo, el murciano despejó todas las dudas y además superó a Novak Djokovic en la final con más facilidad de la esperada.

La victoria no fue sólo tal, si no que desde el inicio fue una paliza, un cúmulo de virtudes técnicas y físicas alimentadas por una determinación brutal, de auténtico elegido del deporte. Cada drive de Carlos Alcaraz tuvo la dirección correcta para que Djokovic no pudiera entrar en el partido, su servicio funcionó como nunca, sin necesidad de bajar un ápice la velocidad y el espectáculo de sus golpes mágicos no se apagó, si no que puso la guinda a una función portentosa como pocas en la historia y que le permite levantar la dorada copa de campeón de Wimbledon sólo un mes después de hacer lo propio en Roland Garros.