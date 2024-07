Si el hermano músico de Sánchez no va a trabajar nunca, ¿cómo iba a ir cuando fue la UCO?

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tenido que ir dos veces ya a la sede central de la Diputación socialista de Badajoz en busca de información referente al puesto de trabajo de alta dirección de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La Guardia Civil busca correos electrónicos que ayuden a resolver el misterio en torno a la contratación del hermano músico del presidente, que goza de una situación laboral envidiable que se traduce -para entendernos- en que cobra sin tener que ir a trabajar, gracias a un privilegiado estatus que le permite no tener que dar cuenta a nadie de lo que hace. La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz trata de determinar si se han producido delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, que estaría cobrando casi 60.000 euros anuales sin ir a trabajar y se habría trasladado a Portugal -donde se compró un palacete- para evitar pagar impuestos en España.

Lo curioso del caso es que la UCO ofreció a David Sánchez la posibilidad de estar presente en los registros, pero como es habitual el hermano del presidente del Gobierno no se encontraba en la sede donde, en teoría, trabaja y declinó el ofrecimiento de la Benemérita. La Guardia Civil ha tenido que personarse en dos ocasiones por orden de la juez para recabar la información que no ha aportado la Diputación socialista de Badajoz. La última vez, al comprobar «que debido a errores informáticos, existen espacios temporales amparados por el mandamiento judicial que no muestran contenido» en los correos electrónicos del hermano de Sánchez y del también imputado presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Es evidente que si David Sánchez no ha pisado su centro de trabajo estos últimos años no iba a hacerlo el día en el que la UCO registraba las dependencias del organismo que le permite cobrar sin trabajar.