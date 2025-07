La medalla a ZP subleva a los magistrados

Casi al mismo tiempo que el Gobierno concedía la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort (un galardón máximo instituido para premiar a grandes juristas) a su deudo José Luis Rodríguez Zapatero, la gran e independiente periodista venezolana Nitu Pérez Osuna, declara algo que es obvio: «Zapatero se ha enriquecido gracias a los venezolanos».

Ese ex presidente del Gobierno que dejó asolada a España, orondo y satisfecho de sí mismo, jamás ha querido explicar de qué vive, a cuánto asciende su patrimonio, si sus relaciones con Venezuela y China han servido para que sus hijas hagan negocios. Un tipo que viaja en coche pagado por los contribuyentes , etc.

Zapatero, más allá de su capacidad para la conspiración, asunto al que se ha dedicado con éxito toda su vida, es una persona ágrafa que responde con acierto al viejo dicho argentino de lo que es un buen negocio, esto es, comprarle en lo que vale y venderle en lo que dice que vale. Es tan ridícula esa imagen de ZP con su banda y su Gran Cruz que varios magistrados del Tribunal Supremo con méritos propios para lucir la distinción han entregado los galardones. ZP es un bluf que básicamente presume de lo que no es. Un tipo que no vive como predica en nada. Habla de derechos humanos y no condena el genocidio venezolano; presume de ampliar derechos y se abraza con la dictadura china. Habla de pobres y vive como un megarrico. ZP acumula aún más odio en el mundo iberoamericano, excepción hecha de los viejos comunistoides travestidos, como en su país natal.

Son millones los españoles que están pidiendo/exigiendo que sea investigado, junto con su amigo Pepiño Blanco. Y Aldama, que no da puntada sin hilo, le señala como personaje central en el petróleo venezolano que, presumiblemente, podría conducir a la financiación ilegal del Partido Socialista. El personaje dejó España como un solar hasta el punto que su propio partido le mandó al infierno. Sólo otro tipejo como Sánchez le rescató posteriormente, no porque le quiera, ni le respete, no. Lo rescató porque le interesa para operaciones como mínimo oscuras.

La última fechoría zapateril ha sido pedir hora al gran prófugo Puigdemont para pedirle ayuda en el proyecto Bolaños contra los jueces y fiscales independientes. !Vergüenza y asco!

No son pocos los investigadores periodísticos (libres) que sostienen que Zapatero es el «jefe» por encima de Pedro Sánchez. Si ello fuera así significaría que el cartero siempre llama dos veces.