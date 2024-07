PSOE y Más Madrid se borran del homenaje a Carvajal en Boadilla y una ex concejal estalla: «Payasadas»

Dani Carvajal y Joselu Mato se dieron un baño de masas en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, lugar donde residen, tras proclamarse campeones de Europa con la selección española. Un evento donde recibieron el cariño y el apoyo de los vecinos del pueblo, pero Más Madrid y el PSOE volvieron a hacer el ridículo ausentándose del homenaje a los campeones de Europa. Por si esto fuera poco, una ex concejal del partido socialista en Boadilla estalló incomprensiblemente en redes sociales: «Payasadas».

Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Partido Popular, y representantes de VOX sí que estuvieron en el homenaje a Carvajal y Joselu, pero el PSOE y Más Madrid se ausentaron por motivos que se desconocen en una semana donde se ha llevado a cabo una cacería mediática contra el lateral del Real Madrid por el saludo a Pedro Sánchez en La Moncloa.

El propio Javier Úbeda felicitó después a los campeones en sus redes sociales con varias imágenes de la espectacular ovación y homenaje que se llevaron los futbolistas del Real Madrid en la mañana de este sábado 20 de julio. Y fue Delia López Rodríguez, ex concejal del PSOE en Boadilla la que respondió a la publicación con un lamentable mensaje. «Payasadas», dijo la ex concejal socialista.

Una ex concejal que se vio obligada a dimitir en 2017 por un penoso comentario de su compañero de filas Alberto Doncel sobre el 20º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por aquellas fechas, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte declaró en redes sociales que habían «olido a añejo» dichos homenajes. Esto obligó a Delia López Rodríguez a dimitir.

Carvajal agradece el apoyo

«Hola vecinos. ¿Cómo estáis? Bueno voy a intentar no alargarme mucho que sé que hace mucho calor. Es un verdadero privilegio poder vivir aquí. Pasear cualquier tarde, ir a cenar, nos respetáis y nos sentimos muy queridos por todos. Espero que este último mes hayamos disfrutado de esta gran alegría, que hayáis disfrutado con nosotros. Muchas gracias por el apoyo y ahora a por el Mundial», dijo el futbolista del Real Madrid en una semana donde la izquierda mediática al servicio de Sánchez se ha ensañado con él por no saludarle de la forma que él habría querido.

Un saludo, por cierto, que no fue el único que no mostró efusividad, ya que otros jugadores como Lamine Yamal actuaron de la misma forma que el jugador del Real Madrid. Pero ha sido la izquierda la que ha ido a por Carvajal esta semana. Por ejemplo el diario El País, a través su filial Cinco Días, reveló el pasado jueves los negocios que mantiene con el propio Joselu. Ambos periódicos, al servicio de Pedro Sánchez, buscaron desprestigiar a un futbolista que no está en sintonía con el presidente y que lo último que quiere es decir que el triunfo de España fue por el apoyo del Gobierno.

Dani Carvajal dio las gracias al municipio de Boadilla del Monte por lo cómodo que se siente viviendo junto a su familia.«A mí me gusta todo de Boadilla, sobre todo su gente, sois espectaculares. Cada día mejora más el municipio. Día tras días muchos más vecinos. Estamos encantados de vivir aquí y que viva Boadilla», añadió.