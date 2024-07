Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 14 al 20 de julio de 2024

SUBE: Sofía de Borbón

A diferencia de su prima, Victoria Federica, nunca quiere ser protagonista y a sus 17 años prefiere mantenerse en un segundo plano. Lo demostró cuando no se atrevió a protagonizar un momento histórico y dijo no a su padre cuando éste le ofreció la Copa para que se la entregara a los jugadores de la selección. Pero Sofía la rechazó mostrándose de lo mas tímida, humilde y prudente, prefiriendo que fuera su padre quien la mantuviera en sus manos y la entregara. No ha sido la primera vez que ha compartido con su padre una final de fútbol ya que, en 2016, y con sólo 9 años estuvo en la semifinal del Real Madrid frente al Manchester en el Bernabéu y, en 2023, en la final de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla. El pasado verano estuvo en el partido España-Dinamarca apoyando a la selección femenina de fútbol, de la que es seguidora. Y es que, desde los 15 años, ha demostrado su pasión por el fútbol. A lo peor, el lector no sepa que ha dado sus primeros pasos para ingresar en la categoría juvenil jugando como centrocampista en el equipo de su colegio de Santa María de los Rosales.

SUBE: Melania Trump

La esposa del ex presidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que, por la razón que sea, no ha participado en ninguno de los mítines multitudinarios qua ha dado su esposo y tampoco le ha acompañado en sus comparecencias judiciales, sí ha roto su habitual silencio con un largo comunicado tras el atentado del pasado sábado contra Trump. En dicho comunicado destaca que «un monstruo que reconoció a mi marido como una maquina política inhumana intentó anular su pasión y su amor por la música, su risa, su ingenio. Porque mi marido es un hombre generoso y cariñoso, junto a quien he estado en los mejores y en los peores momentos de nuestra vida en común. No olvidemos que la política y los juegos políticos son inferiores al amor. Los conceptos políticos son simples cuando se comparan con nosotros, los seres humanos».

SUBE: Angelina Jolie

Ningún tatuaje como el de la actriz Angelina Jolie, con la espalda llena de mensajes sagrados que pueden verse en la foto publicada en la página 82 de la revista de mis amores y mis dolores, reproduciendo los tatuajes mas famosos de personajes del cine y del deporte. Angelina lleva incluso, en el centro de su espalda, un templo budista y debajo del hombro izquierdo un encantamiento que según ella «la mantiene protegida». Y debajo del cuello, la frase Know your rights (Conoce tus derechos). Sólo la supera la princesa Estefanía de Mónaco, la royal con más dibujos sobre su cuerpo incluyendo un dragón y un par de delfines saltando, un brazalete floral en su muñeca y otra figura en uno de los costados de su cuerpo. Y David Beckham, todo un proverbio chino con letras chinas a lo largo de su costado derecho.

BAJA: Victoria Federica

Esta joven no tiene un sentido de la medida, como lo ha demostrado en un anuncio de la campaña publicitaria en la que interviene para anunciar el estreno de la segunda temporada de La casa del dragón, que ha disgustado a la Casa Real ya que en el spot usa frases con doble sentido. «Ya sabes que no me posiciono pero, cuando lo haga, habrá señales». Y todo esto mostrando una gorra en la que se lee en inglés «legítima heredera», que ha indignado por su alusión a ser hija de quien es. La muchacha lleva tatuada en la muñeca izquierda una pequeña concha en homenaje a su abuela paterna Concepción, madre de Marichalar.