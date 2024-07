Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, aunque sea desafiando al destino y a la prosa del poeta Félix Grande, que habla precisamente de lo contrario. Y eso es precisamente lo que han hecho Albert Rivera y Carla Cotterli cuando se cumple un año de su relación. La pareja ha puesto rumbo a Formentera para disfrutar de unos días de vacaciones en las aguas cristalinas y los lujosos chiringuitos de la isla más pequeña del archipiélago. El mismo paraje que fue testigo de sus primeros gestos de complicidad y cariño hace poco más de 365 días.

Así lo muestran las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK, en exclusiva, en las que Albert y Carla aparecen de lo más relajados, ataviados con looks playeros -él con unas bermudas blancas y una camisa a rayas, y ella con unos pantalones largos de lino de color beige y una camisa blanca, bajo la cual esconde la parte superior de un bikini animal print-; dedicándose gestos de cariño, y gozando de tiempo de calidad en pareja. A diferencia de las instantáneas de la pareja que vieron la luz hace ahora un año, en las que Albert Rivera y Cartla Cotterli derrocharon amor y pasión a partes iguales a bordo de un Catamarán Lagoon 380 S2 12m, en éstas, los tortolitos aparecen dando un romántico paseo con el mar de fondo.

Albert Rivera y Carla Cotterli, en Formentera. (Foto: Gtres)

No hay constancia, por el momento, de cuáles han sido los planes o quehaceres de Albert Rivera y Carla Cotterli en Formentera más allá de esta salida, si bien todo apunta a que la pareja ha hecho parada en los que son los lugares favoritos de las celebridades españolas en la isla, como El Far de la Mola o Ses Illetes, con restaurantes y chiringuitos como El Pirata o Beso Beach. Asimismo, es probable que Albert y Carla se hayan desplazado también a Ibiza, pues además de que Formentera no dispone de aeropuerto -lo que obliga a los turistas a aterrizar en la Isla blanca, la más cercana, y luego continuar en ferry rápido hasta Formentera-, es muy común que quienes viajan hasta allí, se escapen también a otras de las que conforman las Baleares.

Al margen de lo anterior, este digital ha podido confirmar además que, en los últimos días, Albert Rivera y Cotterli han estado también en Formentera junto a las dos hijas del que fuera diputado del Parlamento de Cataluña de 2006 a 2015 y diputado en las Cortes Generales durante las legislaturas XI, XII y XIII: Daniela y Lucía, de 9 y 4 años, respectivamente. La primera es fruto de la ex menos conocida de Albert Rivera, Mariona Saperas; mientras que Lucía es la hija que el abogado español tuvo con Malú.

La historia de amor de Albert Rivera y Carla Cotterli

Fue en verano de 2023 cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la relación sentimental de Albert Rivera y Carla Cotterli, después de que vieran la luz unas imágenes de los dos a caballo ente Ibiza y Formentera, en actitud muy cómplice y cariñosa; y de que el ex líder de Ciudanos concediera un entrevista al especio televisivo 100% Únicos, de Mediaset. «Estoy empezando con una chica ahora, pero la vida son etapas. Y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso, pero sí. Yo me quedé soltero. Ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación», dijo.

Entonces, cabe destacar, aunque era un secreto a voces desde tiempo atrás, hacía muy poco que se había confirmado la separación de Rivera con Malú tras cuatro años de relación y una hija en común y, también, que el natural de Barcelona había sido fotografiado con la actriz catalana de origen marroquí, Aysha Daraaui, en la isla pituisa.

Albert Rivera y Carla Cotterli han mantenido una imagen de discreción y solidez, enfocándose en construir su relación fuera del foco mediático, si bien no han podido evitar por completo la atención que su unión ha generado en los medios de comunicación. En este año de relación, la pareja ha sido vista en diversas ocasiones, compartiendo su tiempo entre compromisos laborales y personales, y disfrutando de viajes y momentos familiares juntos para los que no pasa desapercibida su complicidad y el respaldo que se brindan mutuamente.