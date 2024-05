La nueva Malú sin Albert Rivera en 4 claves

Malú ya no es lo que era. O al menos, es un hecho que la cantante de Aprendiz ha dado un giro de 180º a su vida en lo que a exposición mediática y actitud se refiere. Un importante cambió que, casualidad o no, comienza a cobrar forma desde que se conociera su separación sentimental de Albert Rivera y que se ha llevado de manera paulatina en los últimos meses llegando al colofón de la salida al mercado de su último trabajo musical llamado A todo sí: una auténtica declaración de intenciones cuando antes de esta nueva etapa parecía más bien un «a todo no». Ella misma lo confirmaba en una entrevista radiofónica en la que hablaba del significado de su nuevo trabajo musical. «Para mí es un grito a la libertad, de ser, de sentir, de amar a quién quieras, de vivir como quieras… fuera los prejuicios y los juicios, sobre todo los nuestros mismos. En el videoclip mostramos eso y la falta de empatía».

Intensa presencia en redes sociales

Una libertad que, además de ser el leit motiv de su trabajo como primera de las claves de su nueva vida, también está siendo perceptible en otros aspectos de su renovada presencia pública, que durante años (los que compartió vida con Albert) fue más bien un blindaje. Solo repasando sus redes sociales las publicaciones de Rivera, más ausente durante su tiempo en pareja, en los últimos meses, Malú se ha mostrado mucho más cercana con el millón de followers que sigue sus pasos en los social media. Fotografías con sus familiares, amigas y selfies en los que aparece protagonizando divertidas escenas en las que la propia artista se ríe de sí misma, algo nada habitual en el pasado en el que los post que inundaban su perfil eran sobre todo profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Dos caras frente a los periodistas

Y a todo sí también en sus entrevistas. Celosa de su vida privada hasta el extremo, el pasado sentimental de Malú fue normativamente conocido hasta que su vida se cruzó con el ex político de Ciudadanos, momento en el que sus entrevistas fueron casi inexistentes. Tras su separación y posterior renacer, la madrileña no solo se ha reencontrado con los medios, sino que ha hablado como nunca de su esfera privada, dando detalles de su ruptura.

Malú en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ / (Foto: Atresmedia)

No lo hizo en cualquier medio, sino que eligió Elle, una publicación de moda para abrir su corazón como si una revista del papel cuché se tratara: «No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible. Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza». Una normalidad a la hora de expresarse sobre su fracaso sentimental inédita en su haber.

Regreso a los escenarios

Malú en los premios Cadena Dial de Tenerife. (Foto: Gtres)

La nueva Malú también está dejando su sello en los escenarios. El regreso artístico de la cantante también se ha materializado en un regreso a las giras con recitales en los que interpreta los éxitos del pasado y los nuevos temas entre los que, muchos de sus seguidores, han encontrado dardos para el padre de su hija, haciendo referencia velada a los detalles de su relación en el peor de los momentos de la misma. Letras en las que se ha dejado patente lo que sintió la propia cantante durante la decadencia de su particular historia de amor.

Ella no ha sido la única en lanzar sus flechas desde las distancia. La pasada Feria de Abril, Albert Rivera se convirtió en uno de los grandes protagonistas, gracias a su especial forma de divertirse, pero, sobre todo, gracias al presunto zasca a Malú, que muchos han entendido cuando respondió con un irónico «un poquito» a la pregunta de si había estado enamorado alguna vez.