Quién es Xuso Jones, el murciano de moda que ha fichado por Mediaset

Su nombre completo es Jesús Segovia Pérez, pero todo el mundo le conoce como Xuso Jones. Saltó a la fama a raíz de un vídeo que publicó en la red social YouTube. Se aceró junto a un grupo de amigos a una conocida cadena de comida rápida y en lugar de hacer un pedido de forma convencional entonó una canción que no tardó en hacerse viral. A partir de este momento empezó a codearse con artistas de todo tipo, demostrando que tiene talento suficiente para entretener a la audiencia.

Xuso ha sido cantante, pero su carrera actual está centrada en otros aspectos. Tiene su propio pódcast, un espacio titulado Poco se habla donde ha entrevistado a rostros tan conocidos como Jorge Javier Vázquez. En aquel momento no sabía que iba a ser compañero del catalán. Hace unos días Mediaset confirmó que el influencer va a tomar las riendas de Lo sabe, no lo sabe, un famoso concurso de Cuatro que hace años presentaba Juanra Bonet.

Xuso Jones tomará las riendas del citado proyecto a partir de septiembre, cuando se inicie la nueva temporada televisiva. Es una de las grandes apuestas de Mediaset. El grupo ha contratado a varios comunicadores estrella para convertirse en la empresa más exitosa del panorama audiovisual. La 1 tiene a David Boncano, Antena 3 a Pablo Motos y Cuatro contará con la presencia del famoso murciano.

La boda secreta de Xuso Jones

Xuso Jones, en el photocall de los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado su buen momento profesional, no hay que olvidar la noticia que protagonizó Xuso Jones hace unos días. La periodista Laura Fa desveló que el intéprete se había casado en secreto con su novio. La boda fue un evento íntimo, pero contó con la actuación de Kiko Rivera y hubo algún famoso que recibió una invitación, como por ejemplo Ruth Lorenzo.

Xuso y la cantante de Eurovisión son grades amigos, por eso quiso compartir con ella ese día tan especial. Después de salir a la luz esta información, el artista explicó que nunca ha querido esconderse de nada ni de nadie. Simplemente su pareja es anónima y quiere seguir siéndolo, por eso no habla de él en ningún programa, pero está muy enamorado.

El éxito de Xuso en Instagram

Xuso Jones, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El nuevo presentador de Mediaset ha diversificado su talento, por eso tiene varios proyectos entre manos. Una de sus grandes fuentes de ingreso son las redes sociales. Solo en Instagram tiene 1.7 millones de seguidores, una cifra que está por encima del número que manejan muchos influencers internacionales.

El murcino utiliza su poder mediático para muchas cosas: cuenta chistes, sube vídeos bailando, recetas saludables y vídeos de limpieza. Precisamente esto último es una de sus grandes aficiones, de hecho escribió un libro donde concentraba todos su consejos. La obra se llama El método Jaspao y no es su úncio título. También está detrás de una trilogía romántica: El amor empieza después del café, La distancia es un café y Todas las mañanas contigo.

Su dilatada trayectoria en televisión

Lo sabe, no lo sabe marcará un antes y un después en la carrera de Xuso, pero lo cierto es que no es el primer programa que lidera. Hizo lo mismo con las conexiones de Operación Triunfo cuando el reality pasó a emitirse en Amazon Prime. Eso por no contar su famosa experiencia en MasterChef Celebrity. El cantante ha dado a entender que no tiene un buen recuerdo, aunque hay otro espacio que sí guarda un hueco en su corazón: Tu cara me suena.