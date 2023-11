Feijóo anuncia más manifestaciones contra la amnistía en diciembre: «No nos vamos a callar»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que su formación promoverá más manifestaciones contra la Ley de Amnistía del PSOE pactada con los partidos separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Previsiblemente, la primera de estas movilizaciones tendrá lugar el primer fin de semana de diciembre, que coincidirá con el 45º aniversario de la Carta Magna con el fin de «defender la Constitución española».

«Nosotros no nos vamos a callar. Consideramos que la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad máxima. En mi opinión, tenemos una responsabilidad superior a la de Gobierno, porque es un Gobierno irresponsable», ha defendido Feijóo.

El jefe de la oposición confía también en que Europa active el tratado europeo contra la extralimitación que supone la Ley de Amnistía de Sánchez, como ha hecho con Polonia y Hungría. «Tenemos una responsabilidad con la historia. Vamos a defender en la calle que nadie es más que nadie en España», ha sostenido.

«Vamos a seguir defendiendo la calle de igualdad, vamos a seguir defendiendo en la calle la Constitución. Y los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle a defender la Constitución española», ha remarcado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3, indicando también que seguramente será el primer fin de semana de diciembre.

Feijóo y el resto del PP ya promovieron manifestaciones contra la amnistía en todas las capitales de España el pasado 12 de noviembre. En Madrid se celebró en la Puerta del Sol y en las calles aledañas. La formación cifró en más de 500.000 personas la asistencia a esta movilización.

El pasado sábado, Feijóo y varios dirigentes del PP también asistieron a la plaza de Cibeles de Madrid a la concentración contra la amnistía que promovieron más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, a la que también acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Los organizadores cifraron en casi un millón los asistentes.

«Credibilidad irrecuperable»

El líder del PP considera que la credibilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «irrecuperable» tras recordar que en 2019 se comprometió a poner al prófugo Carles Puigdemont a disposición de la justicia, mientras que ahora lo define de «exiliado». «No puede ser presidente a costa de incumplir la Constitución y de engañar a los electores», señala.

«Es inmoral que una élite política tenga más derecho que los ciudadanos ante la ley. Es una cacicada extrema. Esto es lo contrario de un régimen democrático que trata a los españoles de forma desigual», ha apostillado.

«Tiene un tic patológico»

Alberto Núñez Feijóo considera que Pedro Sánchez tiene «un tic patológico» al reírse desde la tribuna del Congreso durante el debate de investidura sobre las afirmaciones del líder del PP de que había renunciado a ser presidente del Gobierno con los votos de los separatistas. «No soy presidente porque no quiero», expresó Sánchez entre carcajadas.

«Creo que ahí hay un tic patológico que sería bueno estudiar por lo que saben de esto. Escuchar a Sánchez reírse de que yo no he asumido los compromisos con Junts que me han impedido ser presidente del Gobierno, reírse de eso, acredita, en primer lugar, que no tiene un concepto moral de lo que es asumir la responsabilidad de ser presidente del Gobierno y que no entiende cómo alguien pudiendo serlo, no lo ha sido, porque no estoy dispuesto a asumir ese tipo de compromisos», ha enfatizado Feijóo.

El presidente de los populares reitera que este «tic patológico» debería estudiarse para saber «si este tipo de carcajada en el Congreso es una carcajada normal o por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico».