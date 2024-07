Regañina de Peinado al abogado de Begoña Gómez: «Es su clienta quien debe responder si declara o no»

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha tenido este viernes que llamar la atención al abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la mujer de Pedro Sánchez. «¡Tiene que hablar su clienta!», le ha dicho el instructor al letrado porque este último había interrumpido al magistrado cuando le preguntaba a Begoña Gómez si iba a declarar. Camacho se ha anticipado a la respuesta de la esposa del presidente diciéndole al juez que estaba realizando una investigación prospectiva y que debía esperar a que se resolvieran los recursos interpuestos ante la Audiencia Provincial de Madrid sobre este caso.

Begoña Gómez ha acudido por segunda vez a declarar ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez la citó el pasado 5 de julio, aunque acabó acordando la suspensión de la declaración, ya que su abogado no había leído la ampliación de la querella que hizo una de las acusaciones populares. De este modo, Peinado la ha citado en la mañana del 19 de julio, en la que Begoña Gómez se ha presentado con sus escoltas en la sala de vistas con más puntualidad que hace dos semanas. En ese momento, los agentes de seguridad privada han llegado a acorralar a los abogados personados en la causa, lo que ha sorprendido sobremanera a esos letrados. El objetivo de la seguridad de Plaza Castilla y de Moncloa era evitar la fotografía de la mujer de Pedro Sánchez en los juzgados que, sin embargo, OKDIARIO ha podido conseguir.

A la sala de vistas, como en la otra ocasión, sólo han accedido el juez, el fiscal, el secretario judicial, los seis abogados y la investigada. Juan Carlos Peinado, tras preguntar el nombre a la imputada, ha comenzado el interrogatorio con la pregunta de rigor sobre si tenía conocimiento los hechos por los que se investigan. Begoña Gómez ha pronunciado de nuevo su nombre susurrando con un leve hilo de voz y, esta vez, ha contestado que «sí» conocía los hechos por los que estaba siendo investigada. Tras ello, el instructor le ha preguntado si iba a declarar y su abogado ha intervenido alegando una cuestión previa. Fuentes presentes en el interrogatorio señalan que Antonio Camacho ha realizado un speach durante unos minutos en los que ha tratado de explicar que la investigación que se está haciendo no tiene fundamento.

Begoña Gómez iba vestida de negro por segunda vez. De nuevo ha optado por sentarse en el banquillo en vez de declarar de pie, como suele ser habitual en este juzgado de instrucción. Callada ha escuchado los argumentos de su abogado hasta que el juez Peinado le ha interrumpido, señalando que era la propia investigada la que debía responder si quería declarar o, por el contrario, negarse a hacer. En ese momento, con una frase lacónica, Begoña Gómez se ha acogido a su derecho como investigada de no declarar y el juez ha levantado la sesión. La comparecencia ha durado menos de 15 minutos.

Segunda regañina

No es la primera vez que el juez Peinado apercibe al abogado de Begoña Gómez. Durante el interrogatorio al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el instructor también le tuvo que llamar la atención. «Deje de gesticular, condiciona al testigo», le dijo Juan Carlos Peinado a Antonio Camacho. El juez quería que dejara de poner muecas ante la declaración del rector de la universidad madrileña.

Fuentes consultadas también señalan que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha tenido que advertir en diversas ocasiones a la defensa de Begoña Gómez que había actuado de «mala fe» por dilatar el caso tras anunciar en sede judicial que no había recibido la querella completa por la que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez.

La defensa de Begoña Gómez

La estrategia de defensa de Begoña Gómez pasa por no dar explicaciones al juez sobre sus negocios privados con dinero y patrimonio público. Fuentes jurídicas consultadas señalan que su negativa a declarar encaja con su derecho de defensa y consideran que es acertado, ya que no han declarado aún el resto de testigos citados. Begoña Gómez, en su condición de investigada, puede mentir, acogerse a su derecho a no declarar o contestar sólo las preguntas de quién considere.

«El juez terminará la instrucción con las diligencias que le parezcan y decidirá si dicta auto de procedimiento abreviado –paso previo a abrir juicio– o pedir el sobreseimiento que dará carpetazo a la causa», señalan las fuentes consultadas por este periódico. La decisión de Begoña Gómez de no declarar no tiene por qué tener consecuencias. Podría pedir comparecer voluntariamente tras las declaraciones de todos los testigos. Peinado también podría volver a citarla. En todo caso, como ya le ha dado la oportunidad de hablar, el instructor podría decidir elevar la causa a juicio. Todo ello siempre que la Audiencia Provincial no fuerce el archivo del caso, que es la baza con la que juega la defensa de Begoña Gómez y el fiscal, que se mantiene en su actitud de no hacer ni una sola pregunta a los testigos que van desfilando por el Juzgado de Instrucción 41 de la capital.