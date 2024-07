Bellerín exige que se equiparen los salarios entre el fútbol masculino y el femenino: «Es lo justo»

Héctor Bellerín ha utilizado el micro y el poder que tiene como futbolista para exigir que se equiparen los salarios entre el fútbol masculino y femenino, porque «es justo que todos ganemos lo mismo». Para el jugador del Betis no importa si venden lo mismo o no, porque cree que debe reinar la igualdad y que hombres y mujeres tengan «los mismos derechos». El lateral aprovechó para reivindicar la igualdad y arremeter contra algunos de sus compañeros de profesión por no pronunciarse, en su opinión, por miedo a que les quiten «un trozo del pastel» y «perder ese privilegio».

«Me preguntan mucho por el fútbol femenino. Y yo lo que sé y deseo y creo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad. A la pregunta, ¿cómo hacemos eso? Es algo que aún no sé. Sí que sé que nosotros, el futbol masculino, tenemos que ser los primeros en ayudar, porque nosotros tenemos la plataforma, los recursos…», comenzó diciendo Bellerín.

El futbolista aludió a la responsabilidad que tienen los jugadores, ligas y clubes para que se equiparen los salarios en el fútbol masculino y femenino: «Hemos caminado ese camino porque antes ellas no lo podían caminar. Creo que empieza por nosotros, porque la sociedad ya está haciendo ese cambio, ese trabajo. La sociedad ya lo apoya casi de la misma manera que se apoya el nuestro. Mira la final del Mundial. Creo que tenemos que coger nosotros esa responsabilidad. Una responsabilidad, no solo jugadores, futbolistas, sino clubes, entidades, las ligas».

«Tenemos un poder muy fuerte, pero que se utiliza para las cosas que a cada uno le interesa, porque la gente se piensa que, que el fútbol femenino sea más grande significa que nos va a quitar a nosotros un trozo del pastel, que se lo van a comer ellas», recriminó Bellerín en En clave de Rhodes, donde ha sido el tercer invitado del pianista James Rhodes en la Cadena SER.

El futbolista del Betis, que cobra alrededor de 3,12 millones de euros, cree que con el cambio crecería el fútbol en general. «¿Eso es lo que piensan?», le preguntó el entrevistador. Y Bellerín respondió: «Yo creo que sí y es todo lo contrario. Yo creo que es mejor para todos. Va a crecer el fútbol en general. Yo creo que existe ese miedo a perder privilegios», dijo el lateral.

Bellerín se moja sobre el caso Jenni Hermoso

Por último, el futbolista también habló sobre el caso Jenni Hermoso y aseguró que para él «fue una frustración enorme que después de lo que habían conseguido, los focos estaban en un hombre de nuevo», y señaló que «muchos de mis compañeros no piensan igual ahora». El jugador catalán considera que han evolucionado con respecto al momento del beso del ex presidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar la final del Mundial femenino.