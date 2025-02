‘Operegrina’, el montaje de David Sánchez y su asesor furtivo para llevárselo crudo

Durante más de un año, el asesor de Moncloa Luis Carrero, -con un sueldo de casi 100.000 euros- estuvo ayudando de tapadillo al hermano músico del presidente en un proyecto, Operegrina, con el que pretendían promover la ópera en la frontera con Portugal, iniciativa que incluso contó con el apoyo del Ministerio de Cultura. Como desveló OKDIARIO, David Sánchez se valía del trabajo de este asistente empleado en la Presidencia del Gobierno y que se encargaba de articular el proyecto y su presupuesto. Según se desprende de los correos electrónicos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Carrero pretendía ocuparse del departamento de «comunicación y acción cultural» que, de acuerdo a sus planes, llevaba asignado un sueldo de 70.000 euros.

O sea, que Operegrina era una iniciativa musical con la que los dos amiguetes pretendían llevárselo crudo. En un correo remitido por Carrero a David Sánchez el 9 de julio de 2022 -clave ahora en la investigación sobre este asistente de Moncloa-, éste hace llegar al hermano del presidente del Gobierno varios avances en relación al proyecto: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina. Te mando tres cositas, en relación con lo que hemos hablado estos días: una presentación de las funciones del Departamento de Comunicación y Acción Cultural (para el cual humildemente me propongo, espero que con la participación de Ángel o de quien tú veas, y que ahora la FEUP reclama para sí) (…)».

Lo llamaba «Frente Activo» por la cuenta que les tenía, pues Carrero tendría un salario de 70.000 euros y David Sánchez, como director, se llevaría 90.000 euros. Un trinque en toda regla. El presupuesto de Operegrina se cuantificó en más de seis millones. El hermano del presidente del Gobierno participó personalmente en las reuniones con cargos del Ejecutivo, según revelan los mails intervenidos. Finalmente, el Ministerio de Cultura firmó el 12 de abril de 2023 un protocolo con la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y la Federación Española de Universidades Populares para dar forma a ese plan. El proyecto pretendía recabar, incluso, fondos comunitarios y su idea consistía en «crear temporadas regulares de ópera en el ámbito rural en régimen de itinerancia, gracias a un teatro portátil» que se iría desplazando por el territorio elegido. Todo saltó por los aires cuando la justicia se interpuso en el camino de David Sánchez, pero el plan estaba más que encaminado. O sea, dos jetas unidos por su condición de enchufados a los que sus generosos sueldos públicos les parecían poco.