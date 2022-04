La justicia estrecha el cerco sobre Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Y es que se encuentra en una compleja encrucijada de muy difícil salida. Los hechos se vuelven en su contra, porque su consejería, lejos de prestar auxilio a la menor abusada por su ex marido, mantuvo una estrategia de ocultación y de nula colaboración, hasta el punto de dudar de la versión de la menor. La directora del centro de la menor abusada por el marido de Oltra lo mantuvo allí pese a la denuncia, según se deduce del testimonio de Isabel Domingo, directora del Centro de Menores Niño Jesús de Valencia donde residía Mayte, la menor de la que abusó Luis Eduardo Ramírez, educador del centro y entonces marido de Mónica Oltra que fue condenado a cinco años de cárcel por la Audiencia Provincial de Valencia, sentencia ratificada por el TSJV. En estas circunstancias, Mónica Oltra tiene muy difícil mantener la tesis de que no sabía nada.

Isabel Domingo prestó declaración como investigada el pasado 22 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ante el juez Vicente Ríos que ha realizado exhaustivos interrogatorios a 13 personas imputadas y que el próximo 11 de abril escuchará a dos testigos para finalizar, de momento, su instrucción. Estas comparecencias ya han provocado, de momento, que el juez mande parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) porque ya no puede seguir instruyendo al necesitar interrogar a Mónica Oltra, aforada por razón del cargo y que solo puede ser citada por el TSJV.

Mónica Oltra se enfrenta a un horizonte penal de imprevisibles consecuencias. Su carrera política está arruinada, por mucho que mantenga el cargo, pero lo peor no es eso, sino que su estrategia de culpar a la extrema derecha de poner en marcha un plan de acoso contra su persona ya no cuela. Los hechos son gravísimos y Mónica Oltra haría bien en no enrocarse. Aunque sólo fuera por dignidad.