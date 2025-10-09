El Parador de Teruel y la prostitución de la verdad

Fue Gabriel García Márquez el que dijo aquello de que «aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo». Doy fe de ello: no hay profesión más ingrata y a la vez más gratificante que la de contar la verdad. Fue OKDIARIO quien desveló en exclusiva que José Luis Ábalos celebró una fiesta subida de tono en compañía de un grupo de prostitutas en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, en plena pandemia, y que el entonces presidente de Paradores, Óscar López, y la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría -hoy ministros de Sánchez-, tuvieron conocimiento de lo ocurrido y lo ocultaron. Este periódico publicó el testimonio de varios trabajadores que corroboraron la información. La dirección de Paradores les amenazó con el despido y el Gobierno salió en tromba contra OKDIARIO acusándonos -siguiendo el guion habitual- de expandir bulos, de representar a lo peor de la fachoesfera y otras lindezas habituales.

No voy a perderme en disquisiciones morales sobre el comportamiento de Ábalos, porque la intención de este artículo no es juzgar lo ocurrido en el Parador de marras, sino la de denunciar la prostitución de la verdad. Hay puteros y puteros, pero los más miserables son aquellos que han convertido la política, a fuerza de mentir, en un obsceno lupanar. Pilar Alegría presume de feminismo y se sintió muy ofendida por el «ataque machista» de una redactora de OKDIARIO, que le preguntó si había pasado la noche de la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel.

La pregunta era pertinente, pues entre la habitación de Ábalos y la suya no había demasiada distancia. Desde luego, mucha menos que la enorme distancia que media entre la verdad contada por este periódico y la hipócrita negación de los hechos que hizo la hoy ministra. Alegría, enfurecida, dijo que todo era una «invención» de OKDIARIO. Óscar López, hoy ministro de Transformación Digital y por entonces máximo responsable de Paradores, siguió la misma tónica que su compañera y calificó de «inmensa falsedad» la exclusiva de este periódico.

La UCO, en el informe enviado al Supremo sobre la situación patrimonial de José Luis Ábalos, recoge un gasto de Koldo en billetes de tren con destino a Teruel, apuntando a la contratación y traslado de prostitutas. Los agentes hablan de gastos para financiar viajes para «personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal» y aportan mensajes de móviles referentes a contactos con mujeres con las que, según la Guardia Civil, el ex ministro mantuvo «encuentros privados» en el lugar y en las fechas señaladas por OKDIARIO. ¿Y ahora qué?, Pilar Alegría ¿Y ahora qué?, Oscar López. Lo sabíais, callasteis y, encima, vertisteis sobre OKDIARIO vuestra habitual catarata de insultos. Eso, en todo caso, es lo de menos. Lo de más es que habéis prostituido la verdad. Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Y escribir este artículo me compensa con creces.