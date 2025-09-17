Marchándose de Eurovisión en bicicleta

Dijo Sánchez que su postura anti israelí (porque ni siquiera es anti Netanyahu, es anti un país entero) nos coloca en el «lado correcto de la historia». Yo le veo más bien, como Torrente, en el «brazo tonto de la historia». A sus muchas estratagemas para evitar que hablemos de las corrupciones que le rodean, ahora toca que seamos suicidamente pro palestinos. O, mejor aún, pro Hamás (según encuestas fiables, la población de Gaza volvería a votar masivamente a este grupo terrorista). No sólo está permitiendo y alentando las manifestaciones ultraizquierdistas contra la Vuelta Ciclista a España; está destruyendo un poco más nuestra imagen como país. Y despierta las usuales bestias, más menos dormidas, del anti fascismo fascista que todos conocemos. Vamos, esa Kale Borroka de toda la vida que fue a pasar el finde a Madrid desde el País Vasco y a «reventar» de forma entusiasta, como en los no tan viejos tiempos, el evento deportivo. Y no es «Kale Borroka» una expresión metafórica: se ha sabido que algunos de los llegados del norte habían estado en prisión por pertenecer a ese movimiento y bailarle el agua al terrorismo. El cabecilla mismo del grupo antiisraelí que boicoteó la Vuelta felicitó a Otegi en las últimas elecciones vascas.

Pero eso no es lo peor. Se identificaron también energúmenos relacionados con el terrorismo yihadista con condenas cumplidas. Estos últimos residentes en Madrid. Como dijo el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en una comparecencia conjunta en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: «Esto es una normalización de la violencia política por el presidente español y sus ministros». Absolutamente de acuerdo. Fue grotesco escuchar al Ministro del Interior Grande-Marlaska comentar el carácter pacífico de las protestas añadiendo seguidamente que 22 policías habían resultado heridos. El sindicato Jupol pidió su dimisión, además de la del Presidente del Gobierno y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín por dejar desamparados a los ciudadanos y a los agentes frente a la turba. Como «abandonados a los pies de los caballos», les describió su portavoz.

Pero el presidente insiste. El lunes se sacó de la manga el comodín de Eurovisión como hace unos meses. España va a pedir, juntamente con tres o cuatro países europeos que también tienen la desgracia de contar con gobiernos de izquierda, que se prohíba que Israel vuelva a concursar en este certamen. No deben acordarse de que la España que pudo votar libremente le dio 12 puntos a Israel a pesar de la propaganda en contra de todas las televisiones apesebradas. Carlos Alsina, tras lo ocurrido en la Vuelta, reclamaba «coherencia» y decía: «Quiero escuchar al Gobierno que si Israel se clasifica para el Mundial, España no debería participar». ¡Eso! ¿Y qué harán con el Atlético de Madrid y el Movistar Team, que tienen capital israelí? De momento han aplazado ese embargo de armas a Israel que dicen desde hace tiempo que van a llevar a cabo. Según sus ministros, porque «las cosas hay que hacerlas bien».

Ya. Sánchez, como otros dirigentes woke antisemitas, deja a nuestro país atrapado entre dos fuegos de los que es difícil salir. Por un lado, no puede permitirse perder a Israel del todo. Si no, en vez de tratar de echarles de Eurovisión, ya habría roto relaciones diplomáticas con ellos. Necesita su tecnología, sus sistemas de inteligencia y seguridad y el beneficio de su contrapeso con Irán y las demás redes terroristas. Hay herramientas como el DarkBeast (Israel también es único bautizando productos) con las que la Policía rastrea a terroristas, mafias de todo tipo e, incluso, a pedófilos en la red profunda, que no debería dilapidar. Pero, por otro lado, se enfrenta a esa «calle» que tanto él como sus socios están enardeciendo por ventajismo político. Los bomberos pirómanos de siempre.