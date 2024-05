Así encabezaba algún medio el suceso: «Miles de personas se han concentrado este domingo en la Plaza Mayor para pedir al Govern que defienda el catalán y que no se deje intimidar por las propuestas que buscan que desaparezca de las instituciones y de la vida pública. Los asistentes han llenado la plaza en una de las concentraciones más multitudinarias de los últimos años. La OCB habla de 40.000 asistentes, cifra que la Policía Local de Palma rebaja a 7.000».

La Policía Municipal tendrá desde hace años perfectamente cubicada la Plaza Mayor pero como, supuestamente, es fascista y está comandada por la derecha y la extrema derecha, rebajó las expectativas de una OCB y medio centenar de entidades ante los grandes ataques al catalán que hasta ahora son los siguientes: suprimir la exigencia de conocer el catalán en la sanidad pública y la puesta en marcha de un plan piloto para que los colegios tengan la posibilidad de impartir asignaturas en castellano. Y todo lo demás está por ver. O sea, que en todo caso fue una manifestación preventiva y cabe decir que excesivamente politizada.

Pero consumada la evidente sobreactuación dominical, el presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, emplazó a la presidenta del Govern a que tome nota de la movilización masiva de la ciudadanía y rectifique su política lingüística «de persecución y odio». Y añadió: «Debe elegir: o está con quienes defienden el catalán, con la mayoría social, o arrodillada ante el fascismo».

Pongamos ahora, al margen de cualquier exceso, la cosa en sus justos términos. 7.000 personas no son la mayoría social y menos aún, la voz de la ciudadanía. Pero mucho menos son una lucha contra el fascismo que, asumiendo los planteamientos de una mayoría de la izquierda radical e irrogándose una representación que en absoluto le corresponde, la OCB ha tomado una senda incompatible con lo que supuestamente, al margen de cuestiones políticas, debería tratar de defender. O sea, ser transversal.

MARTES: UN PELIGRO. Una plataforma autodenominada Menys Turisme, Més Vida, que no se sabe quiénes son ni lo que representan, siguiendo el ejemplo de Canarias, ha convocado una asamblea en Sineu dicen que para pasar a la acción y preparar una movilización en pro del decrecimiento abierta a particulares, colectivos y organizaciones «que quieran decir basta a la masificación turística» y de paso pretenden frenar a la «clase política que contribuye a expoliar la tierra y el mar».

Pero cuidado. Hay cosas que se sabe cómo comienzan, pero no cómo acaban y ésta es una de ellas. Montar campañas, irresponsablemente, tiene el peligro de terminar suscitando la reacción exterior, o sea, de los países que son nuestros clientes, de que en Mallorca ya no queremos a nadie más, lo cual podría ser demoledor para nuestro principal negocio sobre el que se sustenta nuestra economía. Hay, ciertamente, muchas cosas que tienen que ordenarse sobre la ordenación turística, pero éste no es el camino ni tampoco esta plataforma tiene ninguna capacidad para tratar de solucionar esta problemática.