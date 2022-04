Hay que tener un cuajo carente de la más mínima sensibilidad para seguir insistiendo en que todo es una estrategia de la «extrema derecha» y no asumir que la Consejería de Igualdad de la que es titular Mónica Oltra no sólo no hizo nada por ayudar a la menor abusada por su ex marido, sino que, encima, no dio valor a la declaración de la joven con el argumento de que no estaba en sus cabales. Mónica Oltra se aferra al cargo, pero las pruebas son tantas que su torpe huida hacia delante tiene los días contados. Las declaraciones judiciales de los investigados en el proceso que se instruye contra 13 funcionarios de la Consejería de Igualdad de la Generalitat de Valencia de Mónica Oltra ha dejado algunas evidencias incontestables, como cuando el juez puso de manifiesto el pasado 2 de marzo que el departamento de la que es responsable Oltra eludió en el «expediente informativo» enviado a la Fiscalía cualquier mención al ex marido de la consejera, del que ni siquiera hacer constar sus apellidos. Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado por abusos sexuales, no aparece, como si la consigna fuera borrar a toda costa su identidad.

El juez que interrogó a la funcionaria de la Consejería María José Navarro es revelador: «En el informe de usted se recoge con su nombre y dos apellidos a la adolescente (menor). Sin embargo, al presunto abusador se le llama únicamente don Luis. ¿Usted sabía el nombre y apellidos del señor don Luis?», pregunta el juez. A lo que la funcionaria de la Consejería responde que «era un educador y en los informes que yo estaba leyendo en un primer momento, cuando me lo entregaron, ponía el educador Luis» y luego reconoció que «luego sí es verdad que lo debía haber completado, por supuesto». Más claro, agua. El informe de la Consejería relata hechos que no son reales, como que la niña abusada estaba fugada antes de denunciar los abusos y así se lo hace saber el juez a la funcionaria.

Estamos ante un escándalo mayúsculo, porque resulta obvio que la Consejería dejó en la más absoluta indefensión a una menor víctima de abusos sexuales. ¿Por qué? Porque el abusador era el ex marido de Mónica Oltra. No hay otra explicación.