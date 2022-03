La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha rechazado enviar a la Fiscalía Europea la totalidad de la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De este modo, Delgado asume la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales de Sala que, como ya adelantó OKDIARIO, considera que la Fiscalía Europea no es competente para hacerse cargo de las diligencias solicitadas. Para Eduardo Inda es una buena noticia porque «en España hay esperanza todavía, porque hay Estado de Derecho y calidad democrática, pese a los intentos diarios del autócrata de Pedro Sánchez por recortar libertades y derechos».

Inda siempre ha defendido que el asunto del hermano de Ayuso «no es muy estético pero es legal y no hay indicios de delito». «Es escandaloso que Sánchez quiera cambiar de fiscales para que atiendan a sus deseos, como si fuera un Erdogan o un Putin de la vida», explica el director de OKDIARIO.

Según apuntaron fuentes fiscales a este medio, «la Fiscalía Europea se extralimita de sus funciones porque no es competente para los hechos investigados en Anticorrupción». No obstante, en la causa abierta contra Tomás Díaz Ayuso no se investiga un delito de malversación ya que las mascarillas se pagaron y se entregaron, sino que se indaga sobre la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por el hermano de Ayuso, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios y «Europa no es competente para investigar estos delitos».

«Me alegro de que el Estado de Derecho sobreviva para no convertirnos en la semidictadura de izquierdas que Sánchez y sus socios pretenden. Como la hay en Venezuela, o la habrá en Chile, Nicaragua, México, y que puede acontecer en Colombia y Argentina. Me congratulo de que haya fiscales -servidores públicos- que se nieguen a que se haga un uso bolivariano de la justicia», sentencia Inda.