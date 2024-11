Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han vuelto hoy a la zona cero de la DANA para mostrar su apoyo a los vecinos afectados por la catástrofe. Al contrario que la primera vez que acudieron, esta vez no ha habido insultos ni lanzamiento de barro. La diferencia: hoy no iban acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Eduardo Inda hace una pregunta directa: «Adivina adivinanza, ¿por qué no han insultado ni tirado barro hoy a los Reyes en Valencia?». Y la respuesta es muy clara: «Esta vez no ha habido insultos, lanzamiento de bolas de barro o escupitajos. ¿Por qué no ha habido? No hace falta ir a Harvard porque la respuesta es una perogrullada y es que no estaba Pedro Sánchez que es el que la lía siempre».

El director de OKDIARIO recuerda que «la última vez a quien más insultaron, a quien intentaron agredir y quien se fue por patas como un cobarde, como un auténtico roedor, de Paiporta fue Pedro Sánchez, y eso la ciudadanía no lo perdona».

«Pedro Sánchez ya no puede ir por ningún lugar de España con tranquilidad porque, allá donde se planta, allá donde le insultan y donde le dicen de todo por su orden», señala Inda. Que sentencia: «Ya saben lo que tienen que hacer los Reyes si no quieren que les insulten o les piten en ningún lugar de España: ir sin Pedro Sánchez, que se ha convertido en un estorbo y en un gran bulto sospechoso, porque es el enemigo, no sólo de los valencianos, sino de todos los españoles».