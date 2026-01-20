Hispanofobia en TV3

Los telespectadores de TV3 tuvieron que esperar trece minutos el pasado domingo para saber que habían chocado dos trenes en Adamuz (Córdoba).

En efecto, el Telenoticias noche empezó destacando estos titulares: el ingreso de Salvador Illa en un centro hospitalario, dos fallecidos por aludes en el Val d’Aran y Cerler, los aranceles de Trump por Groenlandia, la búsqueda de la trufa, los deportes e incluso un reportaje sobre la vida de estudiante de grandes escritores.

No informaron de los hechos hasta las 21:13, cuando ya se sabía que había al menos dos fallecidos. El resto de cadenas abrió sus informativos, por supuesto, con la tragedia. Algunas, como Antena 3, habían colgado la noticia en su web desde 50 minutos antes. ¿Incompetencia o mala fe? Yo creo que hispanofobia.

Al fin y al cabo, el marco geográfico de la autonómica son los Països Catalans, a pesar de que a muchos mallorquines o valencianos les chirríe la expresión. En ambas comunidades gobierna el PP con el apoyo de Vox. O sea que no los veo mucho por la labor.

Además, TV3 utiliza el nombre histórico de País Valenciano, pese a que el nombre oficial es Comunidad Valenciana, según el Estatuto con el que se dotaron.

El mapa del tiempo incluye siempre ambas autonomías. Si se menciona en ocasiones la temperatura en Madrid o en Sevilla es ya en la información meteorológica del resto de Europa. Junto a la que puede hacer, por ejemplo, en Berlín o en Atenas.

La llegada del socialista Salvador Illa a la Generalitat no ha cambiado en nada esta tendencia. Es cierto que han hecho un lifting en los informativos, incluso han jubilado a alguna cara.

Pero el presentador estrella de la noche, Toni Cruanyes, considerado próximo a Esquerra, sigue en su puesto. Y el mapa de los Países Catalanes, también. Al parecer, ambos son intocables.

En la tragedia de Adamuz, sospecho que actuaron movidos por el mismo resorte. Había ocurrido la desgracia en el país vecino. Hasta repitieron temas que ya habían dado en el informativo mediodía para rellenar.

Y se entretuvieron con un debate entre la presentadora, Raquel Sans, y un periodista de la cadena, Nicolás Valle, sobre Groenlandia. Claro que Donald Trump es otra de sus obsesiones.

Hace un par de semanas, cuando la borrasca Francis asoló Andalucía y provocó inundaciones en diversas localidades, tampoco dijeron nada. Quedaba fuera de su marco de referencia.

En 1983, el entonces director general de RTVE, José María Calviño, adscrito al sector guerrista del PSOE y padre de la ex titular de Economía, hizo unas declaraciones polémicas en las que afirmaba que corría el riesgo de convertirse en una «televisión antropológica».

Parece que, al final, lo han conseguido. Los titulares del informativo mediodía del domingo fueron la entrevista de Sánchez en La Vanguardia, la cumbre de los barones del PP en Zaragoza, el encuentro extraordinario de la UE sobre Groenlandia, el estado de salud de Illa y las últimas nevadas. Pero también la feria del aceite en Les Borges Blanques (Lérida) y las fiestas en Falset, capital de la comarca del Priorat.

Hay que decir que la inclusión del mapa de los Països Catalans tampoco es baladí. Esquerra fichó para las elecciones europeas del 2024 al hombre del tiempo más conocido de la cadena, Tomàs Molina. Fue candidato en la lista conjunta de ERC, Bildu y el BNG, aunque finalmente no salió. Iba cuarto y sacaron tres.

Mientras que en la Diada del 2017, en teoría la última antes de la independencia, vi a otro hombre del tiempo, Dani Ramírez, con camiseta amarilla y rodeado de fans en la zona VIP del acto convocado por la ANC en la Plaça Catalunya.

También, por cierto, al entonces jefe de protocolo de la Generalitat, Carle Fabró. Aunque ambos pueden hacer, desde luego, lo que quieran en su tiempo libre, lo que quieran. Pero, en mi modestísima opinión, un responsable de protocolo no debería ir con camiseta a un acto público ni siquiera en su tiempo libre. Más tarde, por cierto, lo destinaron al Palacio de Pedralbes para que una de Esquerra se hiciera con los servicios protocolarios de Palau. Supongo que allí sigue.