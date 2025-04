Hacer piña con la dictadura china es exponer a España al piñazo de Trump

Pedro Sánchez ha decidido que la mejor manera de protegerse contra Donald Trump es echarse en brazos de los comunistas chinos y amigos de Putin, de modo que se ha ido a Pekín sin encomendarse a la UE en busca de protagonismo planetario. Una cosa es que Donald Trump, el presidente de la democracia más poderosa del mundo, vaya dando tumbos poniendo en jaque a los mercados y generando una incertidumbre absolutamente nociva y otra, bien distinta, que nos pongamos del lado de China, donde la democracia es una utopía, como si la alianza con Pekín fuera una garantía ante las amenazas de Washington.

Arrimarse al dictador chino, Xi Jinping, para protegerse de Trump es un disparate colosal, porque lo que demanda la actual situación es no sobreactuar, taparse y dejar que la UE negocie con Washington sin comprometer su unidad con viajes como éste.

Si Pedro Sánchez busca en China potenciar su imagen anti-Trump, vamos listos, porque en EEUU ya han señalado a Sánchez con el dedo, advirtiéndole del riesgo que supone pasarse al lado oscuro. Y en estos momentos lo que menos conviene a los intereses nacionales es que Washington acuse a España de colaboracionismo con Pekín. China tal vez pueda ir a la guerra comercial contra Trump, pero no España. Sería deseable que, por una vez, Sánchez entendiera que hay protagonismos muy negativos. En plena batalla Washington-Pekín, Sánchez se va a la capital china a tomar partido por Xi Jinping, que ha encontrado en la figura del presidente del Gobierno español al clásico tonto útil.

En Estados Unidos están monitorizando todos los movimientos de Sánchez y no es momento para exhibicionismos que no conducen a nada. Prudencia, sentido común y pragmatismo son valores que Sánchez ha decidido aparcar por pura vanidad. Pero no está España para que el presidente del Gobierno dé un paso en falso que podemos pagar muy caro. Eso de sacar pecho junto al presidente chino es un ejercicio de alto riesgo.