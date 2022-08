García Egea engañó a todo el antisanchismo

En Génova 13, en general en todo el Partido Popular, no pueden creer lo que es una evidencia: el ex secretario general Teodoro García Egea –algunos sostienen que con el beneplácito de Casado- tuvo los redaños suficientes para pactar en secreto con el sanchismo cuando exteriormente alardeaba de

combatirlo.

Nada menos que en un tema capital: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obsesión enfermiza de Sánchez por su control. Lo hizo. Firmó un documento secreto comprometiéndose a ello. Otra cosa es que pensara cumplirlo.

A partir de ahí se admiten opiniones. El Gobierno y sus distintas brunetes mediático/políticas ha lanzado una ofensiva en toda regla para chantajear a Núñez Feijóo sobre la base de aquel compromiso escrito e intentar abrir una brecha interna en el principal partido de la oposición. El gallego, hasta la fecha, se ha limitado a tomar nota y a dejar claro que el dichoso papel no le ata, ni le incumbe en modo alguno.

García Egea forma parte del Grupo Parlamentario Popular e, incluso, le han adjudicado la presidencia de Seguridad Vial (¡la pasta es la pasta!). El ex número 2 de Casado, desde su decapitalización sumaria, sólo abrió la boca para confesarse en una cadena de televisión privada no precisamente

amable con el que decía era su partido. No seré yo quien le diga lo que tiene que hacer. Es mayorcito y con suficiente preparación técnica/política. Pero resulta de urgencia democrática que abra su boquita murciana para decir cómo, cuándo y por qué decidió firmar el papelito de Bolaños. Tampoco seré yo quien se apunte a la teoría del expediente interno y, en su caso, la expulsión del partido.

De lo que puedo informar, porque me consta, es de que todos los que formaron parte del Comité de Dirección (menos Montesinos) se han dirigido a la actual dirección para subrayar que jamás fueron informados de aquel pacto escrito, ni en comité ni en privado.