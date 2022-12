El felón quiere desplumar al Rey

Le obligaron, previa presión insoportable al Tribunal Supremo, a eliminar,

con la coartada del consenso, la rebelión de los golpistas de octubre de

2017; le exigieron después los indultos, y el felón se los concedió contra

todas las opiniones judiciales y constitucionales; le chantajearon hasta la

náusea para borrar la sedición del Código Penal y ya no existe ese delito

porque así Sánchez argumenta que nos «parecemos a Europa»; ahora, lo

próximo es convertir la malversación en papel mojado, sólo, dice el

interfecto felón, para los corruptos que no se lo lleven para ellos. Todo lo

que se les ocurre a los independentistas rabiosos, a los leninistas del 17,

del 17 del 1900, digo, cuando sus congéneres asaltaron en Rusia el Palacio de Invierno, y a los etarras (¿por qué añadir el gracioso prefijo, el

filo a individuas, Aizpurúa, que se pasaron años rogando a ETA nuestra

ejecución?) esos etarras que ahora están a punto, en poco más de seis

meses, de hacerse con todo el poder municipal del País Vasco.

Pero, aun así, no se conforma esta ralea. Lo han dejado meridianamente

claro el Día de la Constitución. Mientras la pléyade antes descrita tomaba

la tribuna de prensa del Parlamento para anunciar una campaña letal

contra la Corona, los presuntos «moderados» de esta tribu levantisca, o

sea, el PNV de toda la vida, incluso el del fantasmal pacto con la Corona,

«reprochaba» el mismo día 6 a su conmilitón Sánchez Castejón, al que

tienen estrujado como a la teta de una vaca vieja, insisto “reprochaban”

(atiendan al verbo elegido) al aún presidente del Gobierno que, contra

todas sus promesas, «todavía» (atiendan al adverbio elegido) no haya

emprendido el camino de la ruptura y supresión de la inviolabilidad del Rey

la que inscribe el Artículo 56, apartado 3, de la vigente Constitución de

1978. En su lenguaje, tan torticero y tóxico como sinuoso, ese euskaldún

de toda la vida que atiende por Aitor Esteban Bravo, apellidos

inequívocamente del Goyerri, se sumó a los requerimientos coactivos de

sus otros compañeros de viaje, los más indeseables del Congreso, para

iniciar, de consuno, una campaña que no se va a detener en el solo mandato de acabar con la citada inviolabilidad del titular de la Corona, sino

con esta misma Monarquía.

Aún quedan gentes tan mendrugos como presuntamente bien pensantes

que quitan fuego a la coerción de todos los mencionados y califican sus

manifiestos de monserga inocente, la de siempre, la de mirar tras sus

puertas a sus electores y ofrecerles, con mayor o menor dureza, lo que

estos les solicitan. ¡Qué estupidez más colosal! Lo que el martes se

declaró en la sede de la soberanía nacional y en la Sabin Etxea de los

nacionalistas vasos, fue la apertura de un proceso rápido que debe

terminar, en principio, con otra cesión monumental de Sánchez: la

convocatoria de un referéndum, lo que ellos denominan la consagración

del «derecho a decidir», en el que todo aquel que no se sienta a gusto en

España pueda expresarse en las urnas y marcharse del suelo patrio con

viento fresco. En realidad, recuerden, al PSOE de siempre no le suena

esta música disgregadora a muy extraño, porque hasta bien entrada la

Transición, este partido llevaba sin ningún disimulo en su programa

máximo la posibilidad de exigir destino en lo universal, tanto que

apostaban, se referían a la articulación territorial de España de esta

manera: «Federación de los Pueblos Ibéricos».

Seguramente que algunos, los más morigerados, también los bodoques

de soletilla, sentenciarán que el cronista se está pasando tres pueblos en

esta alerta; allá ellos. Pasa en este sentido como, cuando hace muy pocos

años, justo los que el felón lleva ocupando el poder, empezó la embestida

contra todo lo que le podía mover la silla. «No se atreverá a eso», afirmaban

circunspectos y ¡vaya si se atrevió!: hoy no hay sedición, está a punto de

no haber malversación, los etarras reciben homenajes en sus pueblos de

origen, los golpistas nos amenazan como reos de todo su rencor, los

chorizos, tipo Griñán, no entran en la cárcel, Conde-Pumpido, el juez

menos independiente que darse pueda, se apresta a abordar el

Constitucional para convertirlo en el patio de su casa, y Sánchez, como

primera providencia de lo que quizá sea una un pucherazo electoral sin

precedentes, va a convertir en votantes suyos a nietos de presuntos

exiliados que nunca tuvieron la menor intención de ser españoles.

Se atreve a todo este desalmado político. Fíjense: ya ha trasformado a

la Monarquía en una institución revisable y prescindible, cuya agenda pública (es de esperar que la privada sea otra cosa) se limita más o menos

a recibir a comisiones de congresos, o a entregar el galardón de oro de los

Juegos Florales de Socuéllamos. ¿Exageración? Tomen los lectores la

decisión de leerse las encomiendas semanales del Rey y de su familia

más cercana a ver qué encuentran. Aquí, en España, se puede celebrar,

aunque sea de forma vergonzante y con todas las ausencias imaginables

el Día de la Constitución, y que nuestro Monarca no aparezca por sitio

alguno como si él no fuera, todavía, el jefe del Estado de la «patria

común e indivisible» de todos los españoles. Ese día llegará, y va a ser pronto, que cuando Sánchez Castejón se avenga a la enésima coacción de sus cómplices y promueva la revisión institucional de la Corona, habrá quien, con gran dolor, eso sí, se exprese de tal guisa: «¡Esto no es posible!».

Serán lágrimas de plañidera que al felón más grande que ha sufrido este

país desde Fernando VII, le traerán exactamente por una higa. Y esto por

dos razones: la primera, porque lo único que le importa es seguir en el machito hartándose de jamón en su Falcón; la segunda, porque, en

verdad, él lo que pretende y desea es transformar a España en una

República, o incluso, si los separatistas rabiosos se ponen muy pesados,

en un conglomerado de repúblicas que a saber si vayan a guardar una

cierta relación entre ellas. Sánchez, sus corifeos y los costaleros que le

sostienen en el poder están exactamente en esto: desplumar al Rey. Por

eso, una pregunta pertinente pero extraordinariamente enojosa para el cronista: ¿Se entera el Rey y quiénes le rodean de lo que intentan hacer con él?