Ese Zapatero inconexo, inquieto e inquietante

Sus procederes, los que se ven y los que permanecen ocultos, no dejan lugar a dudas. José Luis Rodríguez Zapatero es un personaje permanentemente bajo sospecha por sus andanzas (¿quizá negocios personales y familiares?) con regímenes dictatoriales e, incluso, asesinos, como es el caso de Venezuela.

Se le han hecho esta semana acusaciones muy graves desde posiciones socialistas, especialmente, aquellas que tienen que ver con el rescate de la irrelevante Plus Ultra, inseparable de su gran amistad con uno de los responsables de dicha pequeña operadora aérea. ¿Es normal, si no hay nada que ocultar, utilizar una finca de Patrimonio Nacional (un bien general de los españoles) para reunirse con un presunto delincuente, donde no llegan los artefactos tecnológicos? Decididamente, no. ¿Es verdad o no que la empresa de sus hijas ha utilizado sus contactos con Venezuela y China para forrarse? ¿Es verdad o no que el ex presidente que dejó España como un solar (2004-2011) está siendo investigado por servicios internacionales?

Sorprende que ZP, al que gusta un micrófono más que a un tonto un chicle, haya sido capaz de convocar a la prensa para dar cumplida cuenta de su situación en todos los frentes que tiene abiertos, al menos, mediáticamente. Lo sorprendente en este caso es que ha utilizado dos medios afines (RTVE y eldiario.es) sin dar la cara para decir que es pobre de solemnidad y que su patrimonio estriba en un solar en Madrid y un bungalow en Lanzarote. Y, del dinero de las hijas, ¿qué? De lo que tenemos constancia es que, a día de hoy, se trata de un «protegido especial» del ministro Marlaska, otro personaje que tendrá que dar cuenta, en cuanto se apee del poder, de sus procederes, muchos de ellos bajo permanente sospecha.

Los contribuyentes españoles tienen todo el derecho a conocer los dineros del ex presidente porque son los que pagan sus privilegios en materia de seguridad, coches oficiales, nóminas mensuales y demás bagatelas que gravan el presupuesto público.

Dicen los que le secundan que ZP está «muy preocupado» por las noticias referidas a las presuntas investigaciones por parte de servicios de inteligencia internacionales (norteamericanos, por más señas) que tienen que ver con sus profundas relaciones de años con el genocida régimen chavista. Esto último, sus besos y abrazos con un poder que roba elecciones, masacra a los opositores,y ha producido una diáspora intolerable, está más que demostrado. Nunca ha dado explicaciones ni suficientes y mucho menos creíbles.

PD: Víctor de Aldama, el corrupto que decidió coadyuvar con la justicia, acaba de afirmar que la chavista Plus Ultra transfirió a Panamá 10 millones de euros en comisiones para Zapatero. Y él sabe de esto por haber estado en el ajo. ZP, listillo, es tu turno.